芝市無視可能被ICE突襲警告 逾70網約車司機機場被抓

特派員黃惠玲／芝加哥報導
ICE在今年10月份多次到歐海爾機場網約車停車場抓捕司機。(讀者提供)
ICE在今年10月份多次到歐海爾機場網約車停車場抓捕司機。(讀者提供)

芝加哥市一方面在公眾場合高調聲明支持移民，另一方面卻對網約車司機倡議者多次提醒，聯邦特工可能鎖定歐海爾國際機場(O'Hare International Airport)網約車停車場進行突襲置之不理。最終，聯邦特工在該停車場逮捕70多人，電子郵件紀錄顯示，市府在首次警告發出三周後才有所動作。

芝加哥網約車司機聯盟(Chicago Gig Alliance)主要組織者席蒙斯(Lori Simmons)9月19日首次向市府航空部門總經理Tom Stastny發送電郵，表達對停車場可能被ICE突襲的擔憂。她詢問市府能否提前獲知聯邦行動，以便通知司機。10月9日，她再次追蹤詢問，次日聯邦特工首次突襲停車場，逮捕18人。隨後幾周，聯邦特工持續多次突襲，總計至少76人被捕。目擊者描述特工「粗暴將司機拉出車外」，甚至有司機因嘗試逃離而遭電擊槍攻擊。

席蒙斯表示，自首次發送警告至首次突襲當日，未收到市府任何回應，她批評市府「對警告置之不理，卻在事件發生後假裝驚訝」。市府航空部門表示，期間持續例行巡邏監控停車場，但拒絕回答是否採取具體措施或將警告升級給相關官員。Stastny亦未回應媒體詢問。

芝市與伊州司機聯盟(Illinois Drivers Alliance)之後曾合作在停車場設置標示與保安，試圖防止聯邦特工突襲。但聯邦特工無視標示與安保，多次逮捕司機。市府指出，市屬土地禁止移民執法，但在歐海爾機場無法強制執行。市長強森在突襲前簽署行政命令，禁止聯邦特工在市屬土地執行移民行動，但未能阻止事件發生。

市府發言人曼多匝(Cassio Mendoza)表示，市府正考慮進一步法律與營運策略，以應對未來可能的移民執法行動。

這起事件凸顯芝加哥市府在面對聯邦移民執法時，對前置警告反應遲緩，保護網約車司機方面仍面臨重大挑戰。而市府持續高調聲援移民，實際行動與預防措施上也因此遭到質疑。

