西北大學與聯邦達成協議 恢復研究經費

快訊

特派員黃惠玲／芝加哥報導
川普政府及國會共和黨人曾多次批評西北大學處理加薩戰爭相關校園抗議的方式。(美聯社)
西北大學(Northwestern University)與聯邦政府日前達成為期三年的協議，將恢復該校數億元的研究經費，並結束對校方的聯邦調查。根據協議內容，西北大學將支付7500萬元罰款，並須遵守聯邦禁止歧視相關法律，落實於招生與聘用制度中。

校方同時必須實施強制性的反猶太歧視(antisemitism)訓練，對象包括學生、教職員；維持明確的抗議及言論活動政策；檢視國際學生招生流程；並終止去年校園內以終止親巴勒斯坦示威營地為條件所簽訂的「Deering Meadow協議」。

西北大學代理校長畢南(Henry Bienen)在致校內社群訊息中表示：「這也讓我們大學擺脫了一段深具痛苦且充滿干擾的時期」，透過這項協議，西北得以維持該校獨特的研究環境，促進人類知識、改善生活，使西北成為世界頂尖大學之一。

川普政府在今年4月以教育部調查校園「廣泛反猶騷擾」為由，凍結西北大學約7.9億元研究補助。校方7月宣布裁撤425個職位，其中近半數原已空缺，原因與經費凍結相關。畢南表示，聯邦研究經費預計將在數日內恢復，並於一個月內全面到位。

聯邦教育部長麥克馬洪(Linda McMahon)指出，「這項協議對西北大學的現在與未來學生、校友、教職員，以及整體美國高等教育而言，都是一大勝利。」這項協議確立的政策變革，將保護校園成員免受騷擾與歧視，並重新承諾依據能力進行聘任與招生。

西北大學則表示，校方不承認在已結案的調查中對其多元、平等與包容(DEI)政策在聘用與招生上的相關指控負有責任。

川普政府及國會共和黨人曾多次批評西北大學處理加薩戰爭相關校園抗議的方式，也因此導致西北前校長希爾(Michael Schill)於9月突然請辭。

去年共和黨議員猛烈抨擊希爾與親巴團體達成的Deering Meadow協議，將其形容為向「反猶激進分子」屈服。身為猶太裔的希爾說，該協議是為保護學生安全的一部分。

川普政府也因多所頂尖大學的多元與平等政策(DEI)，而切斷這些學校的研究資金。多家菁英大學紛紛與政府談判，多所名校陸續與政府協商處理類似的反猶太歧視與種族歧視指控，其中部分協議包含直接向政府支付罰款。

「紐約時報」報導，紐約康乃爾大學11月達成的協議，即預計將支付3000萬罰款，並再投入3000萬元於農業與農業相關學程。

西北大學 種族歧視 猶太

費城學校遭指控反猶太 眾院教育委員會調查

29日降雪8.4吋 創芝城11月單日紀錄

