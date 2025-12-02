29日降雪8.4吋 創芝城11月單日紀錄

我的頻道

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥地區大雪持續下了一天。(鄭金光提供）
芝加哥地區大雪持續下了一天。(鄭金光提供）

根據國家氣象局資料，11月29日創下芝加哥歷史上單日11月最高降雪量紀錄。這場風暴在市區部分地區降下超過8吋的積雪。氣象局氣象學家亞克(Zachary Yack)表示，截至11月30日早上，歐海爾國際機場累積降下8.4吋降雪，中途機場則下了6吋雪。

暴風雪直到30日早晨稍晚才逐漸減弱，冬季天氣警報也從原訂的30日清晨6時延長至中午12時。亞克指出，風暴系統移出前，又替市區快速鋪上一層新雪。29日也刷新了1951年11月6日降雪量8吋的紀錄；此外，8.4英寸的降雪量亦打破11月29日的單日降雪紀錄，原紀錄為1942年的3英寸。

公路與機場交通大受影響。伊州州警表示，29日凌晨5時至晚間11時30分，芝加哥地區高速公路共發生近500起車禍。州警出動處理480起事故，其中66起有人受傷，並協助了約300名呼救駕駛。

伊州運輸廳表示，仍持續清理與撒鹽處理道路，但提醒部分路段恐在夜間再度結冰，增加行車危險。

航空方面，芝加哥兩大機場29日合計逾1300架次航班取消。至30日中午，歐海爾仍有300班飛機取消、中途機場則有有8班次取消。歐海爾班機平均延誤不到1小時，中途則少於15分鐘。

儘管延誤與取消的數量已有所減少，旅客仍深受影響。

來自維吉尼亞理工大學三年級的齊格勒(Ashton Zigler)30日下午站在聯合航空出發資訊看板前，看見自己飛回維州的航班延誤4小時。他原訂的班機為29日，但起飛前12小時被取消，這是他三年來返家過節以來第一次遇上航班取消。對父母而言，倒是多了一雙鏟雪的幫手。

「通常這時候還不會下雪。」21歲的齊格勒說，「早知道就該28日飛了。但也因為班機取消，讓他在家多待了一天，「也很不錯。」

29歲的德國旅客貝特梅林(Anna Bettmering)30日抵達歐海爾機場時，已在路上奔波24小時，但她比預定轉機時間晚到兩小時，錯過飛往拉斯維加斯的班機。她形容自己的芝加哥行程「只包含下機、走到聯航櫃台改班機」。她最終找到替代航班，希望能在午夜前抵達。

威斯康辛州方面，公用事業維修人員正努力為數千名居民恢復電力；而在這個關鍵的旅遊日，愛阿華州得梅因(Des Moines)機場也於中午前重新開放。稍早一架由底特律飛抵的達美航空支線班機因跑道積冰打滑而滑出跑道，幸無人受傷，乘客皆由巴士接送至航廈。

密西根州西部地區有數百間教會呼籲信徒留在家中，或改為線上參與禮拜。靠近密西根湖的地區自29日以來已降下高達12吋的積雪。

11月29日是芝城史上11月份單日降雪最多的一天。(吳政儀提供)
11月29日是芝城史上11月份單日降雪最多的一天。(吳政儀提供)
下雪天最開心的就是孩子。(讀者提供)
下雪天最開心的就是孩子。(讀者提供)
11月29日是芝城史上11月份單日降雪最多的一天。(讀者提供)
11月29日是芝城史上11月份單日降雪最多的一天。(讀者提供)
11月29日是芝城史上11月份單日降雪最多的一天。(讀者提供)
11月29日是芝城史上11月份單日降雪最多的一天。(讀者提供)

