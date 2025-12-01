芝高檔餐廳揭「假差評」勒索 伊州餐廳協會回應

位於芝市高檔住宅區的餐廳Alpana，已開業3年半，但卻在日前短短數小時收到15條網路一星差評。(Alpana官網)

芝加哥餐廳依賴網路評論吸引新顧客與回頭客，但部分業者卻正面臨不法分子刻意對餐館做出「假」一星評論的困擾。位於芝市金海岸區的餐廳Alpana，向來密切關注該餐館的谷歌 (Google )評論，然而最近該餐廳老闆Alpana Singh震驚發現，自家餐廳聲譽竟遭人以假差評勒索錢財。

Singh表示：「我們是人都會犯錯。沒有人是完美的。但不幸的是，如今有太多管道可以被利用，對企業造成極大傷害。」她說，Alpana餐廳以葡萄酒靈感料理聞名，開業約三年半。然而日前餐館員工發現，短短數小時內，該餐廳竟然收到15條最差的「一星」評級。

Singh說：「這些評論寫得非常模糊，例如『老闆態度差、食物冰冷、桌子黏黏的』，明顯不真實。我立刻判斷這是詐騙 。」其中一條評論甚至要求餐館聯絡做出評級者。Singh解釋，一旦餐廳東主聯絡他們，對方就會說「付我200元，我就可以刪掉評論」，但這些貪得無厭的份子有時又會要求500元，如果不付，他們就會繼續給出差評。

她後來依照谷歌的業主申訴流程操作，但至今未收到回應，餐廳評分也因此從原來的4.5分降至4.1分。Singh說，她分享經驗的目的是提醒顧客，也提醒其他業者警覺，「每一條一星評論，可能抵消掉10到25條好評，這就像壞消息傳得比好消息快。」

伊利諾州餐廳協會(Illinois Restaurants Association)對此大聲疾呼，消費者要搜尋餐廳時，應多方查證，切勿只依賴網路評論。該協會會長涂以亞(Sam Toia)表示：「我們越來越常聽到會員反映，假評論與勒索案件頻繁出現。我們鼓勵所有人，不要與任何試圖勒索餐廳的人互動。」

伊州餐廳協會建議，餐館遇到假評論時，首先要保持冷靜，不直接回應威脅或勒索，避免付款或在評論區激烈反駁，以免加劇損害或顯得不專業。其次，應收集證據，包括截圖評論內容、發布時間、評論者帳號，以及保存與詐騙者的聯絡訊息，以便向平台申訴或報警。

餐廳可利用Google、Yelp、Tripadvisor 等平台的舉報機制，申請刪除或標註評論為不實，說明缺乏交易證據或存在明顯詐騙行為。如需公開回應，應禮貌、專業表明餐廳重視顧客意見，但不承認不存在的事件，例如：「我們未能確認這次用餐紀錄，如有疑慮請聯絡我們協助解決。」

同時，餐廳應鼓勵真實顧客留下評論，積累正面評價，降低假評論對整體評分的影響。若遭到勒索或威脅，可向警方報案，重大損失可尋求律師協助採取法律行動。