北美台商會聯合總會會議 深化台美關係、強化國會外交與人才鏈結

密西根州副州長Garlin Gilchrist II 出席福特工廠迎接台商代表團，向台商致意，歡迎更多台灣企業到密西根投資布局。(主辦單位提供)

北美洲台灣商會聯合總會(TCCNA)第38屆第二次理監事會議於11月16日至19日在密西根州 底特律Detroit Marriott Renaissance Center酒店舉行。本屆會議聚焦台美產業鏈結、國會外交、青年人才媒合與台商組織升級，吸引北美各地500多位台商、青商與國內外貴賓參與。

開幕典禮由北美洲台灣商會聯合總會的總會長白越珠主持。出席貴賓包括台北立法院副院長江啟臣率領跨黨派立委莊瑞雄、呂玉玲、洪孟楷、張啓楷、黃健豪與郭昱晴；僑務委員會委員長徐佳青、駐芝加哥台北經文處處長類延峰、美國聯邦參議員 蘇利文(Dan Sullivan)，以及彼得斯(Gary Peters)代表Yosif Hachem、史羅金(Elissa Slotkin)的代表。同時，聯邦眾議員 Haley Stevens 由 Westland 市長 Kevin Coleman 代表出席；密西根州參議員 Stephanie Chang、Sue Shink 代表 Ann Marie Nicholson，及密西根州眾議員 Sharon MacDonell 與 Peter Herzberg 等都出席或派員致意。因華府議程無法到場的國會議員也都派代表參與並致贈褒揚令，展現美方對台美交流與經貿合作的高度重視。

本次大會也匯聚北美台商領袖與國際僑界要員。北美台商監事長溫玉玲，輔導總會長陳世修、以及世界台商總會名譽總會長楊信國策顧問、林貴香、汪俊宇、姚宏智、彭良治、江俊霖、吳東昇、張聖儀與吳怡明等出席；世總監事長江文輝、名譽監事長溫在興、張淑芬、林翠雲、方芸芸、與張欣珠都到場支持。世界台商總會名譽監事長詹凱臣、林基龍、林國彥與李金標也前來共襄盛舉。

大底特律台灣商會全力安排官員接待與機場接送，並提供符合外交禮儀的高規格服務。開幕典禮由 Westland 市警察儀隊護送中華民國 、美國、加拿大三國國旗進場，場面莊嚴隆重；隨後由底特律 Renaissance High School 中文班六位美國學生領唱三國國歌，象徵台、美、加共同捍衛民主價值與深化多元文化教育合作。

白越珠總會長在致詞時表示，此次選擇底特律作為第二次理監事會議的舉辦地，是因為底特律的歷史從崛起、繁盛到低谷，再到浴火重生，展現了強大的生命力。這種不屈不撓、持續創新的精神，正與北美台商堅毅奮進的特質相互呼應，別具意義。

江啟臣致詞時表示，感謝北美台商在白總會長帶領下的支持與付出，並指出今年多次看到北美台商積極推動台美商務交流；立法院三黨亦在涉台商權益法案上展現跨黨派合作。徐佳青表示，台商是台灣外交力量的延伸，感謝白總會長號召台商支持政府倡議並響應「台灣日」，提升台灣能見度。類延峰處長則肯定白越珠總會長任內積極推動台商參訪科技產業、在美投資以及人才媒合等活動。

聯邦參議員蘇利文特別自阿拉斯加飛抵底特律出席，他在致詞中強調台美共享自由與法治價值，並多次公開支持加速對台軍售及協助台灣成為印太戰略中的可靠夥伴，強調「台灣是美國最可信賴的朋友之一」。

外交部之夜在亨利福特博物館(The Henry Ford Museum)以高規格包場形式舉行，並邀請 Motown 爵士樂團演出，展現美式文化與台美友誼。駐美代表俞大㵢大使致詞時肯定北美台商在國民外交中的關鍵角色，包括「叩門之旅」、救災捐助及推動時代廣場倡議廣告等，充分展現「Taiwan Can Help and Taiwan is Helping」的精神。俞大㵢並邀請曾於美國總統就職典禮擔任祝禱的底特律宗教領袖 Lorenzo Sewell 牧師現場祈福，祝禱美國與中華民國友誼長存、世界和平以及台灣國運昌隆，氣氛莊嚴動人。

僑務委員會委員長徐佳青在會中與台商面對面交流。她表示，北美台商在僑界事務、國際倡議、公益行動與社群連結上展現強大能量，尤其在面對國際挑戰時，仍以自發方式支持台灣的重要議題，凸顯台商的團結與行動力。她感謝各地商會對政府政策與僑務工作的支持，並期盼持續攜手推動僑界發展。

徐佳青在晚宴中頒發獎牌給今年贊助「台灣加入聯合國倡議」時報廣場廣告的台商代表，並致贈感謝狀給白總會長及北美台商聯合總會，表彰其協助 2025 年德州洪災捐款的貢獻。徐委員長與白總會長並共同見證達拉斯與底特律台商會締結姊妹會。

會後，大會安排「底特律一日參訪」，帶領與會者走入福特汽車 F-150 卡車組裝線，深入了解美國汽車工業核心製程。密西根州副州長 Garlin Gilchrist II 亦親臨福特工廠迎接台商代表團，並向台商致意，歡迎更多台灣企業赴密西根投資布局。白總會長也誠摯邀請副州長親自前往台灣，體驗台灣獨特的文化、人情風俗與多元美食。最後，白總會長並祝福副州長在明年的密西根州州長選舉中順利當選。