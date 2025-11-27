感恩節到 希林協會獲多機構、企業支持發禮包

我的頻道

芝加哥訊
多個企業、機構參與希林協會華埠辦公室的節日禮包發放。(主辦方提供)
芝加哥希林協會南華埠辦公室在感恩節前夕，獲得唐人街「SpringHill Suites by Marriott」、芝第11區區長李惠華辦公室、芝第九警分局、馬蹄鐵娛樂公司、Lowcountry、味全食品、HardRock Casino、萬濠酒樓，以及NIU Japanese Fusion Lounge等多家企業與單位贊助，向約200名社區長者發放豐盛的感恩節禮包。

當天由希林協會會長楊八林、李惠華、九分局局長麥健富、扶輪社華埠分會會長余杏瑜與義工共同協助，將毛毯、果汁、麵條、餅乾、栗子、綠茶及午餐分發給長者。大家互助感恩節快樂，氣氛溫馨。

楊八林表示，希林協會每逢佳節都會舉辦公益活動，包括協助弱勢家庭、提供食品券、保暖衣物，或帶領義工前往食物銀行服務，希望以行動回饋社區、傳遞感恩精神。今年更有多個政府單位與企業共同支持，使社區耆老感受到寒冬送暖的善意。

麥健富不忘提醒民眾，節日期間偷竊案增加，長者應提高警覺，不要隨意替陌生人開門，若發現可疑人事物務必在安全環境下撥打911。李惠華則祝福所有居民感恩節快樂，並表示若社區民眾在生活上遇到問題，都可向其辦公室尋求協助。

李惠華(左)分送節日禮包。(主辦方提供)
贊助商向耆老送上節日祝福。(主辦方提供)
楊八林(右一)、麥健富(左二)與其他贊助單位、企業參與發放節日禮包。(主辦方提供...
感恩節 華埠 芝加哥

