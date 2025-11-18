「中途閃電戰」衝擊芝城逾2個月 社區受創

移民執法行動甚至發生在芝加哥歐海爾機場的網約車停車場，多名司機遭ICE探員逮捕。(讀者提供)

川普政府在大芝加哥 地區的大規模移民掃蕩行動「中途閃電戰」(Operation Midway Blitz)進入第三個月，盡管傳出邊境巡邏隊指揮官博維諾(Gregory Bovino)已經轉戰北卡，但過去約70天以來，芝加哥及郊區社區受到重大衝擊。數百名移民、抗議者及路人遭拘留或逮捕，範圍從家得寶(Home Depot)、Target停車場到郊區Broadview的ICE 設施，以及芝機場網約車停車場。

聯邦政府自9月8日宣布行動以來，聲稱目標為「最危險非法移民 」，包括謀殺、強暴等重罪犯。但最新公布的614名逮捕名單顯示，僅16人具高風險刑事背景，多數人被分類為低風險。包括一些芝加哥居民在內，因日常活動如送孩子上學而被逮捕的案例層出不窮。律師指出，部分被捕者已獲保釋重返家庭。

行動中，聯邦執法人員多次使用催淚瓦斯、電擊槍、塑膠手銬控制民眾，甚至在居民區追捕民眾，引發社區恐慌。芝加哥聯邦法官艾利斯(Sara Ellis)在11月6日裁定，聯邦官員在街頭使用暴力的證據「不可信」，並稱「使用武力令人震驚」，對博維諾多次提供不實證詞提出譴責。

郊區Broadview ICE中心成為衝突焦點。自行動啟動以來，抗議幾乎每日發生，部分活動違反市府規定。法官裁定，拘留設施條件不符憲法標準，要求改善飲食、水源及床位等問題。

移民執法對地方經濟也造成影響。Little Village、Pilsen及Rogers Park等社區餐飲業者客源減少，部分店家甚至暫時關門以保障安全。社區志工分發口哨與資訊手冊，協助居民警示潛在執法行動。

芝加哥社區過去一段時間的執法升級，導致居民恐慌及經濟衝擊，抗議與法律挑戰仍在持續。社區人士呼籲加強監督、保護民眾權益，並抵制過度暴力行為。