我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

「中途閃電戰」衝擊芝城逾2個月 社區受創

特派員黃惠玲／芝加哥報導
移民執法行動甚至發生在芝加哥歐海爾機場的網約車停車場，多名司機遭ICE探員逮捕。(讀者提供)
移民執法行動甚至發生在芝加哥歐海爾機場的網約車停車場，多名司機遭ICE探員逮捕。(讀者提供)

川普政府在大芝加哥地區的大規模移民掃蕩行動「中途閃電戰」(Operation Midway Blitz)進入第三個月，盡管傳出邊境巡邏隊指揮官博維諾(Gregory Bovino)已經轉戰北卡，但過去約70天以來，芝加哥及郊區社區受到重大衝擊。數百名移民、抗議者及路人遭拘留或逮捕，範圍從家得寶(Home Depot)、Target停車場到郊區Broadview的ICE設施，以及芝機場網約車停車場。

聯邦政府自9月8日宣布行動以來，聲稱目標為「最危險非法移民」，包括謀殺、強暴等重罪犯。但最新公布的614名逮捕名單顯示，僅16人具高風險刑事背景，多數人被分類為低風險。包括一些芝加哥居民在內，因日常活動如送孩子上學而被逮捕的案例層出不窮。律師指出，部分被捕者已獲保釋重返家庭。

行動中，聯邦執法人員多次使用催淚瓦斯、電擊槍、塑膠手銬控制民眾，甚至在居民區追捕民眾，引發社區恐慌。芝加哥聯邦法官艾利斯(Sara Ellis)在11月6日裁定，聯邦官員在街頭使用暴力的證據「不可信」，並稱「使用武力令人震驚」，對博維諾多次提供不實證詞提出譴責。

郊區Broadview ICE中心成為衝突焦點。自行動啟動以來，抗議幾乎每日發生，部分活動違反市府規定。法官裁定，拘留設施條件不符憲法標準，要求改善飲食、水源及床位等問題。

移民執法對地方經濟也造成影響。Little Village、Pilsen及Rogers Park等社區餐飲業者客源減少，部分店家甚至暫時關門以保障安全。社區志工分發口哨與資訊手冊，協助居民警示潛在執法行動。

芝加哥社區過去一段時間的執法升級，導致居民恐慌及經濟衝擊，抗議與法律挑戰仍在持續。社區人士呼籲加強監督、保護民眾權益，並抵制過度暴力行為。

芝加哥 非法移民 ICE

上一則

新州長選舉投票率達54% 破27年紀錄

下一則

ICE「夏樂之網」大規模掃蕩教會、住家 數天逮80多人

延伸閱讀

非執勤期間 持槍盤查社區少年 ICE特工遭搜家逮捕

非執勤期間 持槍盤查社區少年 ICE特工遭搜家逮捕
ICE特工被警察搜家逮捕 因持槍對社區未成年做這些

ICE特工被警察搜家逮捕 因持槍對社區未成年做這些
ICE最新行動「夏樂之網」 大規模掃蕩北卡教會、住家

ICE最新行動「夏樂之網」 大規模掃蕩北卡教會、住家
賭場發照倒數 法拉盛居民再抗議

賭場發照倒數 法拉盛居民再抗議

熱門新聞

伊州自營的健保交易平台getcoveredillinois.com，從2026年起全面取代聯邦healthcare.gov。(特派員黃惠玲／攝影)

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

2025-11-11 09:36
一名來自中國的申請庇護者，上月23日在橋港區遭ICE探員逮捕。(華埠/橋港區快速反應團隊)

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

2025-11-12 10:06
伊州中南部春田市附近於11日晚間10時許出現的美麗極光。(蘇豐原提供)

最強北極光來襲 中西部天空絢麗如畫 預測今晚將更壯觀

2025-11-12 10:33
約翰霍普金斯大學宣布，明年起該校家庭年收入不超過20萬元的大學部學生全面免學費。(約翰霍普金斯大學臉書)

約翰霍普金斯大學：家庭年收20萬以下大學生免學費

2025-11-14 09:59
9月下旬發生在新州薩默塞特郡的一起雙屍命案，死者被證實為林大衛(David Lin，音譯)夫妻。(取自David Lin領英帳號)

新州華人夫婦遭鈍器打死 兇嫌被警開槍擊中傷勢重

2025-11-13 19:09
由監獄改建的莫沙農谷中心是美國東北部最大的ICE拘留中心，可容納近1900人，但該中心居住情況惡劣早已引發擔憂。(路透)

中國男死於賓州拘留所 家屬稱「手腳反綁、脖子被吊」怒提告

2025-11-12 20:16

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費