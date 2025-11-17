10月房市 美國中西部、東北部 成購屋熱區

麻州春田市連續第六個月蟬聯全美最火熱房市。(春田市府官網)

根據Realtor.com最新「2025年10月最火熱房市報告」，美國中西部與東北部地區持續吸引尋找「可負擔居所」的購屋族。盡管全美大型都會區房市降溫，這兩區仍成焦點，單筆房源瀏覽量平均比全國高出5.5%。

在本月最火熱房市榜單中，共有11個市場來自中西部，其中威斯康辛州占六席，伊利諾州四席，俄亥俄州 一席。Realtor.com分析兩項關鍵指標：網站每戶房源的瀏覽量(需求)，與房屋在市場上停留的天數(銷售速度)。

Realtor.com資深經濟分析師瓊斯(Hannah Jones)指出：「威州、俄州與伊州等地兼具可負擔房價 與穩健的地方經濟，吸引想尋找價值與機會的買家。」這些地區房價通常低於全國中位數或周邊大都會，成為買家新寵。

根據報告，這些城市的平均房源瀏覽量是全美平均的2.6倍，房屋平均快賣出27天。中西部房主受惠於高需求、低庫存與穩定漲價，普遍能「又快又好」售出房屋。

在房貸利率 持續維持約6%的情況下，房價較低的市場更吸引買家入市。

威州四座城市擠進全美前十熱門房市：肯諾沙(Kenosha)以中位售價38萬元名列第三；瑞辛(Racine，37.2萬)與沃索(Wausau，36.8萬)並列第八；艾普頓(Appleton，40萬)排第10。

房價可負擔是中西部成長的關鍵。房地產公司SoldFast共同創辦人柯路茲(Mitch Coluzzi)指出，相比洛杉磯、西雅圖、波士頓或紐約，此間生活成本更容易負擔。不僅吸引本地人，也吸引許多遠端工作者遷入。

他表示，底特律、明尼亞波利斯、芝加哥和麥迪遜等大城市正積極重塑自我，「大型城市繁榮，周邊中型城市價格合理，形成強大吸引力。」

報告指出，肯諾沙、艾普頓與瑞辛的房源數量分別年減12.3%、12.1%、9.3%，顯示需求明顯超越供給。瓊斯分析，在當前高利率、高房價的市場環境下，可負擔性已成購屋者最重要的考量條件。

東北部也表現亮眼。麻州春田市(Springfield)連續第六個月蟬聯全美最火熱房市，創下九次居榜首紀錄。高需求與低庫存推升其房市熱度。10月期間，春田房源平均吸引全美3.1倍的瀏覽量，銷售時間比全國平均短逾一個月。

春田市中位房價約36.2萬元，吸引來自波士頓、紐約市與康州哈特福買家。哈特福(Hartford)排名第二，賓州蘭開斯特(Lancaster)與康州紐黑文(New Haven)並列第四，新罕布夏州曼徹斯特–納舒亞(Manchester-Nashua)居第七。