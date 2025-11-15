我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

庫克最快明年交棒？FT：蘋果加快準備 熱門接班人選出爐

怎讓關稅降至15%？瑞士討好川普秘密武器：勞力士與金條

芝南區翻修房產詐騙 全美多人損失慘重

特派員黃惠玲／芝加哥報導
房產公司將廢棄與封板的住宅，包裝成投資「翻修案」出售，從中詐騙金錢。(pexels)
房產公司將廢棄與封板的住宅，包裝成投資「翻修案」出售，從中詐騙金錢。(pexels)

芝加哥多處廢棄與封板的住宅，被包裝成投資「翻修案」出售，導致全美多名投資人遭房地產公司欺詐，受害者皆因投入巨資後血本無歸。

這些房屋多位於芝加哥南區，現已成為社區的眼中釘。當地第六區區長霍爾(William Hall)表示，這些房產閒置多年，「不僅破壞社區景觀，也讓居民每天醒來都看到被遺棄的房子」。

根據芝加哥ABC第七新聞頻道調查，至少有八名來自全美各地的投資人，對伊州房地產公司Selective Real Estate Investments及其執行長雷蒙(Steeve Raymond)提出訴訟，指控他以「翻修舊屋、高報酬投資」為名吸金，卻未履行承諾。

來自維吉尼亞州的投資人莫塔戴尼(Arash Motedaeiny)表示：「我有家庭要養，這筆投資讓我背上債務，幾乎毀了我的生活。」來自俄亥俄州的布萊德蕭(Kathy Bradshaw)則說：「他人間蒸發，讓人又氣又怕。」

律師麥克納馬拉(Ana McNamara)代表多名受害人指出，雷蒙以30%至33%高利息誘使投資人出資翻修廢棄屋，承諾六個月內返還本金，但許多人已等了一年多，不僅本金無回，利息也中斷。

投資人指稱，雷蒙過去曾在YouTube上推銷其事業，聲稱「90%的業務在芝加哥，投資報酬空間大」。但多份訴訟指控其手法近似龐氏騙局，以新招募的資金去支付舊投資人的利息。

部分受害人金額從7萬5000元到55萬元不等，損失慘重。北卡羅來納州投資人羅賓森(Derek Robinson)說：「這筆錢是我退休基金的一部分，如今全泡湯。」

雷蒙的律師回應稱，當事人否認所有不法行為，案件只是「一般止贖訴訟」，更稱「並無龐氏騙局或詐欺」。律師並表示，部分房產即將完工上市，將盡力償還貸款。

然而，社區居民對廢棄屋問題已忍無可忍。當地居民馬丁(Kelle Martin)說：「我們這區還出現了非法占屋者，真的受夠了。」

專家提醒，投資人若遇到「短期高報酬」提案應謹慎查證，「如果聽起來好得不像真的，那多半就不是真的」。

芝加哥 房地產 維吉尼亞州

上一則

新州中文教師數位化研習會 聚焦AI提高效率

下一則

新州萊德大學財困 減薪14％裁員40人

延伸閱讀

芝城之後移民大掃蕩最新目標地：北卡夏樂

芝城之後移民大掃蕩最新目標地：北卡夏樂
國會通過 全美禁售會上癮或產生迷幻效果的「致嗨」工業大麻產品

國會通過 全美禁售會上癮或產生迷幻效果的「致嗨」工業大麻產品
佛州南區檢察官發傳票 準備調查川普總統政敵

佛州南區檢察官發傳票 準備調查川普總統政敵
風雪襲中西部 部分地區積雪1呎

風雪襲中西部 部分地區積雪1呎

熱門新聞

伊州自營的健保交易平台getcoveredillinois.com，從2026年起全面取代聯邦healthcare.gov。(特派員黃惠玲／攝影)

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

2025-11-11 09:36
一名來自中國的申請庇護者，上月23日在橋港區遭ICE探員逮捕。(華埠/橋港區快速反應團隊)

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

2025-11-12 10:06
伊州中南部春田市附近於11日晚間10時許出現的美麗極光。(蘇豐原提供)

最強北極光來襲 中西部天空絢麗如畫 預測今晚將更壯觀

2025-11-12 10:33
約翰霍普金斯大學宣布，明年起該校家庭年收入不超過20萬元的大學部學生全面免學費。(約翰霍普金斯大學臉書)

約翰霍普金斯大學：家庭年收20萬以下大學生免學費

2025-11-14 09:59
9月下旬發生在新州薩默塞特郡的一起雙屍命案，死者被證實為林大衛(David Lin，音譯)夫妻。(取自David Lin領英帳號)

新州華人夫婦遭鈍器打死 兇嫌被警開槍擊中傷勢重

2025-11-13 19:09
由監獄改建的莫沙農谷中心是美國東北部最大的ICE拘留中心，可容納近1900人，但該中心居住情況惡劣早已引發擔憂。(路透)

中國男死於賓州拘留所 家屬稱「手腳反綁、脖子被吊」怒提告

2025-11-12 20:16

超人氣

更多 >
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家
個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身