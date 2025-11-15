芝南區翻修房產詐騙 全美多人損失慘重

房產公司將廢棄與封板的住宅，包裝成投資「翻修案」出售，從中詐騙金錢。(pexels)

芝加哥 多處廢棄與封板的住宅，被包裝成投資「翻修案」出售，導致全美多名投資人遭房地產 公司欺詐，受害者皆因投入巨資後血本無歸。

這些房屋多位於芝加哥南區，現已成為社區的眼中釘。當地第六區區長霍爾(William Hall)表示，這些房產閒置多年，「不僅破壞社區景觀，也讓居民每天醒來都看到被遺棄的房子」。

根據芝加哥ABC第七新聞頻道調查，至少有八名來自全美各地的投資人，對伊州房地產公司Selective Real Estate Investments及其執行長雷蒙(Steeve Raymond)提出訴訟，指控他以「翻修舊屋、高報酬投資」為名吸金，卻未履行承諾。

來自維吉尼亞州 的投資人莫塔戴尼(Arash Motedaeiny)表示：「我有家庭要養，這筆投資讓我背上債務，幾乎毀了我的生活。」來自俄亥俄州的布萊德蕭(Kathy Bradshaw)則說：「他人間蒸發，讓人又氣又怕。」

律師麥克納馬拉(Ana McNamara)代表多名受害人指出，雷蒙以30%至33%高利息誘使投資人出資翻修廢棄屋，承諾六個月內返還本金，但許多人已等了一年多，不僅本金無回，利息也中斷。

投資人指稱，雷蒙過去曾在YouTube上推銷其事業，聲稱「90%的業務在芝加哥，投資報酬空間大」。但多份訴訟指控其手法近似龐氏騙局，以新招募的資金去支付舊投資人的利息。

部分受害人金額從7萬5000元到55萬元不等，損失慘重。北卡羅來納州投資人羅賓森(Derek Robinson)說：「這筆錢是我退休基金的一部分，如今全泡湯。」

雷蒙的律師回應稱，當事人否認所有不法行為，案件只是「一般止贖訴訟」，更稱「並無龐氏騙局或詐欺」。律師並表示，部分房產即將完工上市，將盡力償還貸款。

然而，社區居民對廢棄屋問題已忍無可忍。當地居民馬丁(Kelle Martin)說：「我們這區還出現了非法占屋者，真的受夠了。」

專家提醒，投資人若遇到「短期高報酬」提案應謹慎查證，「如果聽起來好得不像真的，那多半就不是真的」。