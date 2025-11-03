我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

簽證衝擊校園 密蘇里州大國際生減少16％

特派員黃惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
密蘇里州立大學的國際學生總數減少了約16%。(密蘇里州立大學臉書)
密蘇里州立大學的國際學生總數減少了約16%。(密蘇里州立大學臉書)

密蘇里州立大學(Missouri State University)日前公布報告指出，該校國際學生總數下降約16%，簽證問題及不確定性正影響各校區的招生情況。

該大學系統共有三個校區：密蘇里州內兩個校區及中國大連校區。其中春田(Springfield)和中國校區吸引最多國際學生。

依照規定，在美國留學的國際學生需持有F簽證(涵蓋大學、高中及私立小學)或M簽證(職業及非學術性學校)。

密蘇里州立大學招生管理副校長梅德利(Dawn Medley)表示，密州大目前整體國際學生數量下降約16%，其中春田校區減少了約19%，中國校區也縮減了約10%，總計少了大概275名學生。他說，「我們持續看到簽證問題，即便學生取得簽證，也不確定能否在整個學程期間維持有效。」

據估算，密蘇里州立大學國際本科生每學期學費、住宿與醫療保險費約為1萬8970元，每年則約需3萬7939元。

學生數下降不僅影響大學財務，也影響校園學習經驗。梅德利指出：「這涉及財務面，因為有些學生需支付州外或國際學生費用；但更重要的是教育面。許多本地學生不出國留學，國際學生提供了接觸其他文化的機會，當國際學生減少時，整個校園的學習與文化經驗都會受影響。」

根據中央密蘇里州立大學資料，2023至2024學年，全州大學共接收約3萬3000名國際學生，居全美第十位。

密蘇里州 簽證 醫療保險

上一則

替墨西哥毒梟洗錢回中國 芝華女遭聯邦控罪

下一則

維州佛堡亞洲文化節 各族裔服裝秀吸睛

延伸閱讀

亞馬遜全球裁員1.4萬人 華人工程師：簽證倒數60天要離境

亞馬遜全球裁員1.4萬人 華人工程師：簽證倒數60天要離境
奈及利亞諾貝爾文學獎得主：我批評川普 簽證被吊銷

奈及利亞諾貝爾文學獎得主：我批評川普 簽證被吊銷
柯頓參院提案：參加OPT計畫外國學生不能再享薪資稅豁免

柯頓參院提案：參加OPT計畫外國學生不能再享薪資稅豁免
英評論員批以國 簽證被取消 ICE在機場等他

英評論員批以國 簽證被取消 ICE在機場等他

熱門新聞

美國國土安全部長諾姆(中)與印州州長布勞恩(右二)等人，說明「中途閃電戰」最新抓捕情形。(路透)

印州高速路移民大搜捕 146卡車司機被逮

2025-10-31 09:24
芝城華女涉嫌替毒梟洗錢遭控罪。(pexels)

替墨西哥毒梟洗錢回中國 芝華女遭聯邦控罪

2025-11-03 10:48
帶著幼童的華人父親萬聖節當天遭三名搶匪打劫，圖為其中一名歹徒拿槍指著受害者。( 警方提供)

萬聖節驚魂 芝華父與幼女家門口遭持槍搶劫

2025-11-03 09:17
在沒有對手競爭的情況之下，波士頓市長吳弭4日晚毫無懸念地輕鬆連任成功。路透

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

2025-11-05 10:17
如果聯邦終止補貼，賓州歐記健保明年保費均漲幅度超過100％。(路透)

補貼終止 賓州歐記健保明年保費均漲102% 這地區漲4倍

2025-10-29 12:53
支持史潘柏格的群眾為勝利歡呼。(路透)

維州選舉成全國風向球 民主黨大勝全州翻盤

2025-11-05 09:04

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉