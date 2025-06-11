第14屆多族裔委員會國會議員頒獎 5華裔獲肯定

伊州國會眾議員戴維斯(右八)出席發布會。(特派員黃惠玲／攝影)

第14屆多族裔委員會國會議員頒獎典禮將在6月14日傍晚5時30分於芝加哥 西郊瑞柏市「黃盒子劇場」(Yellow Box，1635 Emerson Lane, Naperville, IL)舉行，這屆的得獎者包括五位傑出華裔：美亞健康協會創辦人劉紅博士、亞裔領袖聯盟聯盟主席丘超輝、華人 諮詢服務處總裁劉國華、大芝加哥地區知名律師王星(Jeff Wang)、芝加哥美洲華裔博物館前館長兼義工梅素蘭。

主辦方9日在芝城華埠 的美亞健康協會大樓舉行新聞發布會，本屆頒獎典禮主辦方美國多族裔委員會(AMEC)、伊州國會議員戴維斯(Danny Davis)辦公室多元族裔諮詢工作組(Multi Ethnic Advisory Task Force)都出席了發布活動。

多元族裔委員會主席Vijay Prabhakar介紹了這場年度頒獎典禮的籌備情況，特別感謝戴維斯國會議員在2012年首次推出年度國會議員頒獎典禮，如今已成為大芝加哥地區規模最大的少數族裔盛典，而表彰優秀移民在工商、教育、社區服務、文化藝術等領域所作出貢獻的典禮，也成為凝聚族裔力量的關鍵之一。

戴維斯在活動中肯定少數族裔社區為美國社會所作出的傑出貢獻，並特別讚揚充滿活力的華人社區。他表示，疫情期間華埠客流稀少，商家關門，華人社區依靠團結和信念共度難關，美中餐飲業聯合會、芝城華商會等眾多機構為社區發起眾多有意義的行動，他本人也有幸參與，共同見證了社區的韌性與復興。

戴維斯還特別提到獲得「年度健康服務組織獎」的美亞健康協會對於提高社區健康品質的努力，並表示劉紅獲獎實至名歸。