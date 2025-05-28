砍白卡 持私人保險者也受波及 醫院恐提高收費因應

庫克郡醫院提供向包括華裔等低收家庭等弱勢群體的醫療服務。(庫克郡醫院官網)

國會眾議院共和黨人近期推動大規模削減低收入群體醫療保險 的提案，令全美最大公共醫療系統之一的伊利諾州庫克 郡面臨預算危機。隨著該提案進入參院審議階段，庫克郡政府稱，該項旨在大幅縮減醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)提案，對該郡財政及數百萬弱勢群體產生衝擊，持有私人健保計畫者也將受波及。

庫克郡委員會主席普瑞科溫可坦言，作為服務低收入和殘障群體的公共醫療保險，Medicaid資金通常由聯邦與州政府分攤。在伊州有超過300萬人(約占全州四分之一人口)依賴該計畫，其中包括養老院長者、孕產婦、新生兒、殘障人士等群體。

白卡收入目前占庫克郡醫療系統收入的56%。公共衛生數據顯示，該郡承擔著全州最大規模的醫療費用減免責任。郡衛生局首席執行官米凱蒂斯(Erik Mikaitis)警告，即使擁有私人保險者也可能受波及，因為急診室人滿為患將導致就診等待時間延長，醫院也可能通過提高收費來彌補Medicaid收入損失。

雪上加霜的是，伊州為填補預算赤字，擬自7月1日起取消逾3萬名無合法身份移民 成人的醫療保險。普瑞科溫可正為可能擴大的削減做準備，包括取消移民長者保險。這些州級移民醫保項目每年為庫克郡帶來約1.6億元收入，一旦終止將加劇財政壓力。

埃斯佩蘭薩健康中心(Esperanza Health Centers)執行長富爾懷勒(Dan Fulwiler)預測，此舉將引發惡性循環：患者推遲治療導致病情惡化，最終以更高成本在急診室接受救治。

健康政策研究組織KFF數據顯示，眾議院提案中的工作條款(多數州已有類似要求)，可能導致郡立醫院每年損失8800萬元。而聯邦對「歐記健保」擴大計畫族群(無合法居留身分)的分攤比率，若從90%降至80%，預計70萬人會失去保險，庫郡衛生系統年損也將衝上2億元。

庫郡委員會唯一共和黨成員莫里森(Sean Morrison)對Medicaid不會過度削減，持謹慎樂觀態度，他說，民主黨人誇大了危機，他建議通過遣返移民、增稅或削減保障性收入計劃來填補醫療資金缺口，並質疑「政府包辦一切」的模式不應繼續。