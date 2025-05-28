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砍白卡 持私人保險者也受波及 醫院恐提高收費因應

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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庫克郡醫院提供向包括華裔等低收家庭等弱勢群體的醫療服務。(庫克郡醫院官網)
庫克郡醫院提供向包括華裔等低收家庭等弱勢群體的醫療服務。(庫克郡醫院官網)

國會眾議院共和黨人近期推動大規模削減低收入群體醫療保險的提案，令全美最大公共醫療系統之一的伊利諾州庫克郡面臨預算危機。隨著該提案進入參院審議階段，庫克郡政府稱，該項旨在大幅縮減醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)提案，對該郡財政及數百萬弱勢群體產生衝擊，持有私人健保計畫者也將受波及。

庫克郡委員會主席普瑞科溫可坦言，作為服務低收入和殘障群體的公共醫療保險，Medicaid資金通常由聯邦與州政府分攤。在伊州有超過300萬人(約占全州四分之一人口)依賴該計畫，其中包括養老院長者、孕產婦、新生兒、殘障人士等群體。

白卡收入目前占庫克郡醫療系統收入的56%。公共衛生數據顯示，該郡承擔著全州最大規模的醫療費用減免責任。郡衛生局首席執行官米凱蒂斯(Erik Mikaitis)警告，即使擁有私人保險者也可能受波及，因為急診室人滿為患將導致就診等待時間延長，醫院也可能通過提高收費來彌補Medicaid收入損失。

雪上加霜的是，伊州為填補預算赤字，擬自7月1日起取消逾3萬名無合法身份移民成人的醫療保險。普瑞科溫可正為可能擴大的削減做準備，包括取消移民長者保險。這些州級移民醫保項目每年為庫克郡帶來約1.6億元收入，一旦終止將加劇財政壓力。

埃斯佩蘭薩健康中心(Esperanza Health Centers)執行長富爾懷勒(Dan Fulwiler)預測，此舉將引發惡性循環：患者推遲治療導致病情惡化，最終以更高成本在急診室接受救治。

健康政策研究組織KFF數據顯示，眾議院提案中的工作條款(多數州已有類似要求)，可能導致郡立醫院每年損失8800萬元。而聯邦對「歐記健保」擴大計畫族群(無合法居留身分)的分攤比率，若從90%降至80%，預計70萬人會失去保險，庫郡衛生系統年損也將衝上2億元。

庫郡委員會唯一共和黨成員莫里森(Sean Morrison)對Medicaid不會過度削減，持謹慎樂觀態度，他說，民主黨人誇大了危機，他建議通過遣返移民、增稅或削減保障性收入計劃來填補醫療資金缺口，並質疑「政府包辦一切」的模式不應繼續。

醫療保險 庫克 移民

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