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川普二度執政 3民生品價格飆漲破紀錄

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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雞蛋價格持續增長，超商一度還採取限量購買措施。(特派員黃惠玲／攝影)
雞蛋價格持續增長，超商一度還採取限量購買措施。(特派員黃惠玲／攝影)

對一般美國民眾而言，部分民生消費品價格正急速攀升。其中雞蛋均價突破每打6元，連續三個月刷新歷史高點，儘管川普政府曾樂觀預測蛋價會回跌，然而3月份蛋價每打仍漲了0.3元。根據消費者物價指數最新數據，絞肉與電費同樣打破今年最高紀錄。

然而在部分價格飆漲之際，許多商品服務成本在政權交替後維持穩定。牛奶、香蕉、番茄、雞肉、汽油與天然氣僅呈現微幅漲跌，麵包與柳橙等商品均價則出現較明顯降幅。

雖然多數價格波動與白宮政策無直接關聯，但隨著全球貿易戰升溫，從超市貨架到加油站等各處的物價勢必將受影響。

芝加哥論壇報持續追蹤雞蛋、牛奶、麵包、香蕉、柳橙、番茄、雞肉、絞肉、汽油、電費與天然氣等11項民生必需品價格，從中觀察川普第二任期內的波動情況。以下為這些商品的價格變動情形：

雞蛋：3月雞蛋均價因禽流感疫情持續攀升近6%。為防堵病毒擴散大量撲殺家禽導致供應緊張，因此推升蛋價。根據CPI數據，全美大號A級雞蛋每打均價現為6.23元，創下新紀錄。而芝加哥地區超市售價普遍高於全國均價。

牛奶：牛奶價格相對穩定，3月數據顯示，一加侖強化全脂鮮奶均價約4.05元，較二月僅微漲數美分。

麵包：麵包是少數出現月跌幅的廚房常備品。3月白麵包全美均價約每磅1.88元。但此價格仍比2020年高出約37%。

香蕉：近年價格波動最小的品項非香蕉莫屬。截至3月均價穩定維持每磅0.63元低位。

柳橙：柳橙價格自去年10月歷史高點回落近18%。盡管仍高於正常水平，此趨勢符合水果市場季節性規律，即冬季價格走低，春夏逐步攀升，目前柳橙全美均價每磅1.48元。

番茄：3月美國露天栽培番茄均價每磅1.82元，較上月微降，比去年同期更跌價了11%。

雞肉：禽流感也重創雞肉價格，但衝擊不如雞蛋顯著。去年全美新鮮全雞均價首度突破每磅2元，並於11月創2.08元紀錄。此後價格大致持穩，最新CPI數據顯示現為每磅2.06元。

絞肉：後院烤肉與球場熱狗季節到來，絞肉價格正急遽攀升。勞工統計局數據指出，2月至3月價格再漲近2%，創歷史新高。100%牛肩絞肉現為每磅5.85元，較上月紀錄高出0.11元。此現象可能肇因於多重因素：除近月數起大規模絞肉回收事件，美國牛隻存欄量處25年低點，加上部分地區嚴重乾旱進一步減少飼料供應。近日中國與歐盟更宣布對美國牛肉等農產品加徵關稅，暗示今年價格恐再創新高。

電費：3月全美平均電價為每度0.18元。雖然自去年5月以來大致持平，但上月均價仍創下45年來最高紀錄。

汽油：普通無鉛汽油每加侖均價月減0.03元至3.23元，較去年同期下降近10%，更遠低於三年前令人咋舌的高價。不過根據美國能源情報署數據，芝加哥油價仍高於全美均價約0.15元，達每加侖3.38元。

天然氣：全美均價現為每熱量單位1.60元，創兩年新高。

雞蛋 牛奶 禽流感

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