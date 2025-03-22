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「鬼才之道」徐漢強、陳柏霖 人鬼不殊途 渴望被看見

特派員黃惠玲／芝加哥報導
亞洲躍動影展王曉菲(右二)與開幕片「鬼才之道」導演徐漢強(左)、男主角陳柏霖(右)。(特派員黃惠玲／攝影)
亞洲躍動影展王曉菲(右二)與開幕片「鬼才之道」導演徐漢強(左)、男主角陳柏霖(右)。(特派員黃惠玲／攝影)

第一部執導的長片「返校」就開出數億票房的徐漢強，頂著億萬導演頭銜同時，也面臨如何創新的龐大壓力，因此罹患重度憂鬱的他，直到有天走進電影院看了一部恐怖片，突然感悟到人鬼間異曲同工的荒謬，就像美國說唱天王阿姆的歌詞一樣，「人(鬼)生只有一次機會」(you only get one shot)」，這種衝擊讓他靈感萌芽，拍出陰間喜劇「鬼才之道」。

「鬼才之道」20日晚在芝加哥AMC影院播映，吸引爆滿影迷觀賞。(特派員黃惠玲／攝...
「鬼才之道」20日晚在芝加哥AMC影院播映，吸引爆滿影迷觀賞。(特派員黃惠玲／攝影)

「鬼才之道」為芝加哥亞洲躍動影展十周年的開幕片，徐漢強跟片中男主角陳柏霖出席了20日的首映，影展創辦人王曉菲並宣布陳柏霖為本屆「閃耀明星獎」得主。不少看完該片的影迷表示，雖然影片很多部分都讓人開懷大笑，但劇中描述親情難捨、「鬼」世徘徊的橋段，讓觀眾笑著笑著就哭了。

首映前，徐漢強與陳柏霖接受本報記者訪問，分享了創作及參與電影拍攝的歷程。

「在這個時代長大的人都很辛苦」，徐漢強坦言自己也一樣，「返校」之後，有段時間他不能吃、不能睡，情緒陷入低潮，偶然機會進入電影院看了一部鬼片，劇情中有個女鬼在髒廁所爬行，觀眾們尖叫，但徐漢強卻幾乎掉下眼淚，「原來嚇人的工作相當辛苦」，走出電影院，他開始思考拍攝鬼故事，但不是傳統的人見鬼，而是呈現「鬼的世界」中的紛擾、競爭，他說，人鬼其實一樣「都渴望被人看見」。

徐漢強：想嘗試拍動畫片

去年拍完「鬼才之道」後，徐漢強說現在仍在放空期，沒有籌拍下一部電影的計畫，但著迷動畫片「隱形人」的他說，有機會也想嘗試拍動畫片。

駐芝台北經文處處長類延峰(右)頒贈「閃耀明星獎」給陳柏霖(左)。(特派員黃惠玲／...
駐芝台北經文處處長類延峰(右)頒贈「閃耀明星獎」給陳柏霖(左)。(特派員黃惠玲／攝影)

隨片訪芝的陳柏霖，是萬千女性心中永遠的「大仁哥」(電視劇「我可能不會愛你」中男主角)，這次首次挑戰「扮鬼」的他說，一看到劇本就決定參與演出，他說，「鬼才之道」是一部另類溫暖的鬼片，儘管有嚇人情節，但鬼們間的互相支持卻使人心暖暖的。

陳柏霖演過律師、上班族及各種角色，往往拍片前他會花許多時間臨摹行業細節，但這次演一名「鬼經紀」卻找不到任何「田野調查或實習」機會，陳柏霖說，這是他第一次掌握「非人角色」，也是他覺得最有趣之處，是「很過癮」的經驗。

陳柏霖 想演塔倫提諾電影

出道超過20年的他說，演戲跟其他行業一樣，有高潮有低潮，甚或可能經歷比其他人更明顯的起伏變動期，「只要覺得有壓力、不開心，我喜歡去旅行，喜歡換個環境讓自己沉澱」。與徐漢強非常投機的陳柏霖說，「鬼才之道」帶給他演藝工作的新體驗，他珍惜每個機會。

「鬼才之道」導演徐漢強出席芝城影展。(特派員黃惠玲／攝影)
「鬼才之道」導演徐漢強出席芝城影展。(特派員黃惠玲／攝影)

至於有沒有最想合作的導演或演員？被譽為「鬼才」的昆汀‧塔倫提諾(Quentin Tarantino)是陳柏霖最想參與其作品演出的導演，以非線性敘事劇情、諷刺題材、暴力美學、架空歷史以及新黑色電影風格著稱的塔倫提諾，時常讓演員即興，「雖然我可能會卡住，但就算讓演個路人我也願意。」他也提到，希望可以去伍迪艾倫或賴瑞大衛拍片現場，實地看他們自嘲、罵人。

「鬼才之道」男主角陳柏霖出席芝城影展。(特派員黃惠玲／攝影)
「鬼才之道」男主角陳柏霖出席芝城影展。(特派員黃惠玲／攝影)

外型斯文帥氣的陳柏霖，極少接到演出反派邀約，不過他說，很願意演出反派，特別是「好玩的反派」。會不會考慮改當歌手？或開闢時下最流行的youtube頻道，他笑著說，「我知道自己不是唱歌的料，」至於youtuber已經太多，不覺得還有發展空間。

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