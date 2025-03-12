我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：台積電邀Nvidia、超微「合資經營」英特爾晶圓代工

金秀賢毀滅式親密照再流出 嘟嘴靠近金賽綸

收入趕不上租金飆漲 芝城僅2區住房可負擔

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
芝加哥市中心環區在2000年時，為全市唯一中位收入家庭無法合理負擔公寓一半租金社區，22年後，這類社區增至七個。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥市中心環區在2000年時，為全市唯一中位收入家庭無法合理負擔公寓一半租金社區，22年後，這類社區增至七個。(特派員黃惠玲／攝影)

一項新的調查顯示，過去20年間，房租和水電費用的增長速度是收入增長的三倍，而租金上漲對無力支付的芝加哥居民打擊最為沉重。在租金飆升之前，大多數勉強維持生計的家庭已將超過一半的收入用於住房開支，生活岌岌可危，而現在情況更加嚴重。

根據此間媒體WEBZ的最新調查指出，曾經有一段時間，芝城貧困家庭能夠合理負擔這座城市大部分社區的住房。「合理負擔」的定義是將家庭收入的不到30%用於租金和水電。

若考慮通貨膨脹，今天貧困線下的四口之家(每年收入3萬2150元，或每月約2700元)，如在1950年足以支付芝加哥大多數社區公寓5成租金和水電費用。

然而，這種可負擔性逐漸消失。到2000年，芝城僅剩少數社區還能負擔。到2022年，全芝市僅有兩個社區，即芝城南區的富勒公園(Fuller Park)和里弗代爾(Riverdale)仍列在可負擔名單。

有研究表明，建造更多住房可以防止租金失控上漲，但芝加哥地區的新公寓建設在經濟衰退期間大幅下降，且至今未能恢復到之前水平。

此外，大部分新建物主要針對高收入租戶，且集中蓋在時尚、中產階級的社區。也使得部分社區的住房單位數量持續流失。

不要以為芝加哥住房可負擔性問題，僅影響貧困人口或瀕臨無家可歸者，雖然芝加哥的情況比一些租金飆升的其他城市要好，但芝市的可負擔性範圍正在縮小，且每個人都受影響。

即使是收入達到全市中位數的家庭(2023年略低於7萬5000元)，住房可負擔性也在迅速消失。

2000年，芝市市中心環區(Loop)是唯一一個收入達到全市中位數的家庭無法合理負擔公寓租金一半的社區。到了2022年，這樣的社區已增加到七個。

無論是因為建築成本過高、公共融資程序過於繁瑣，還是缺乏廣泛支持，非營利促進可負擔住房組織呼籲，如何建造和保護大眾能夠負擔的住房為當務之急。

租金 芝加哥 芝城

上一則

REAL-ID申請需求大 芝開設全新超級中心因應

下一則

實體辦公、聯邦裁員壓力 推升大華府房租

延伸閱讀

金兌錫擔任旅遊藝術體育委員會主席 社區齊聚提建議

金兌錫擔任旅遊藝術體育委員會主席 社區齊聚提建議
紀念疫情五周年 皇后區擬辦社區回顧活動

紀念疫情五周年 皇后區擬辦社區回顧活動
LiveOnNY與紐約血液中心3/14辦博覽會 倡捐血、器捐

LiveOnNY與紐約血液中心3/14辦博覽會 倡捐血、器捐
捨棄銷售零食、賀卡… CVS只設藥房小店 專注社區需求

捨棄銷售零食、賀卡… CVS只設藥房小店 專注社區需求

熱門新聞

一名顧客在俄州一家墨西哥餐廳的帳單上，寫下「我希望川普驅逐你們」的字樣。(gofundme截圖)

「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒

2025-03-06 10:09
一名14歲少年7日晚間在新澤西州紐瓦克（Newark）與警方爆發槍戰，警方一殉職一重傷。圖為事發後警方封鎖現場。（美聯社）

14歲少年狂轟29槍 新州警1殉職1重傷

2025-03-08 11:34
姜瑞意圖在維州教堂發動大規模槍擊認罪。(威廉王子郡警局)

攜裝滿子彈槍枝到教堂 維州華男意圖大規模槍擊認罪

2025-03-07 10:21
伊州社福廳曾多次呼籲持Link卡的民眾更新密碼確保帳戶安全。(特派員黃惠玲／攝影)

聯邦停止支援 糧食券遭盜刷不再補償 受害民眾陷困境

2025-03-10 13:06
受到重返辦公室上班規定，加上聯邦裁員持續，使得華府2月份租金水漲船高。(pexels)

強制實體辦公、聯邦裁員壓力 推升大華府房租

2025-03-11 11:14
芝城一名房東因向租客威脅舉報移民身分，遭法官判處8萬罰金。(pexels)

威脅舉報租客移民身分 芝城房東遭罰8萬

2025-03-05 09:55

超人氣

更多 >
態度大轉彎 金秀賢與金賽綸吻照流出 公司低調回應了

態度大轉彎 金秀賢與金賽綸吻照流出 公司低調回應了
川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶

川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶
快訊／金秀賢激吻金賽綸私密照曝光 他再曬最新證據

快訊／金秀賢激吻金賽綸私密照曝光 他再曬最新證據
生活中危險無處不在 這按摩工具竟是其中之一

生活中危險無處不在 這按摩工具竟是其中之一
金賽綸死因不單純？爆與金秀賢交往6年被討債

金賽綸死因不單純？爆與金秀賢交往6年被討債