收入趕不上租金飆漲 芝城僅2區住房可負擔

芝加哥市中心環區在2000年時，為全市唯一中位收入家庭無法合理負擔公寓一半租金社區，22年後，這類社區增至七個。(特派員黃惠玲／攝影)

一項新的調查顯示，過去20年間，房租和水電費用的增長速度是收入增長的三倍，而租金 上漲對無力支付的芝加哥 居民打擊最為沉重。在租金飆升之前，大多數勉強維持生計的家庭已將超過一半的收入用於住房開支，生活岌岌可危，而現在情況更加嚴重。

根據此間媒體WEBZ的最新調查指出，曾經有一段時間，芝城 貧困家庭能夠合理負擔這座城市大部分社區的住房。「合理負擔」的定義是將家庭收入的不到30%用於租金和水電。

若考慮通貨膨脹，今天貧困線下的四口之家(每年收入3萬2150元，或每月約2700元)，如在1950年足以支付芝加哥大多數社區公寓5成租金和水電費用。

然而，這種可負擔性逐漸消失。到2000年，芝城僅剩少數社區還能負擔。到2022年，全芝市僅有兩個社區，即芝城南區的富勒公園(Fuller Park)和里弗代爾(Riverdale)仍列在可負擔名單。

有研究表明，建造更多住房可以防止租金失控上漲，但芝加哥地區的新公寓建設在經濟衰退期間大幅下降，且至今未能恢復到之前水平。

此外，大部分新建物主要針對高收入租戶，且集中蓋在時尚、中產階級的社區。也使得部分社區的住房單位數量持續流失。

不要以為芝加哥住房可負擔性問題，僅影響貧困人口或瀕臨無家可歸者，雖然芝加哥的情況比一些租金飆升的其他城市要好，但芝市的可負擔性範圍正在縮小，且每個人都受影響。

即使是收入達到全市中位數的家庭(2023年略低於7萬5000元)，住房可負擔性也在迅速消失。

2000年，芝市市中心環區(Loop)是唯一一個收入達到全市中位數的家庭無法合理負擔公寓租金一半的社區。到了2022年，這樣的社區已增加到七個。

無論是因為建築成本過高、公共融資程序過於繁瑣，還是缺乏廣泛支持，非營利促進可負擔住房組織呼籲，如何建造和保護大眾能夠負擔的住房為當務之急。