芝華埠聯盟 堅決反對英語為美官方語言

華埠更好團結聯盟與數十位華社民眾，去年5月初曾齊赴春田市爭取通過語言平等及使用法案。(華埠更好團結聯盟提供)

針對川普 總統日前簽署一項行政命令，指定英語為美國官方語言，芝城華埠 更好團結聯盟5日表示，此命令意在製造對立，尤其華人聚居的阿莫廣場(Armour Square)，超過62％的居民英語能力有限，這也是許多移民 服務組織幾十年來一直為語言正義和公平奮鬥的主要原因。

華埠更好團結聯盟表示，美國是建立在移民與文化多樣性的基礎上，當今移民為美國經濟貢獻超過1.5兆元。全美範圍內更有多達數百種語言，而川普這項行政令的實施，正是川普政府針對和壓制移民社區的反移民、反多元文化議程。

該聯盟稱，美國近250年的歷史上，從未有過強制性官方語言的規定，該行政命令的目的正是為了在不同社區之間製造分裂，並威脅到那些依賴母語資源的人群。目前尚不清楚該命令的具體執行措施，但很明確該命令意在製造對立。

根據2024年伊州通過的「語言平等及使用法案」(Illinois Language Equity and Access Act)，伊州有8.7%的人口英語能力有限。他們所使用的語言種類繁多，包括中文、西班牙語等。

而華埠商圈所在的「阿莫廣場」，超過62%的居民英語能力有限。華埠更好團結聯盟項目副主任鄧茗君表示，聯盟的工作人員經常必須使用三種中文方言，來幫助英語能力有限的社區成員了解和獲取基本需求和服務，「我們的社會體系並未針對非母語英語使用者而建立，這正是為什麼許多移民服務組織，數十年來一直在為語言正義和公平而奮鬥的主因。」

聯盟堅信,語言獲取權是所有生活在這個國家的人的基本權利，因此表達對川普新行政令的堅決反對。