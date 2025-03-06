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芝華埠聯盟 堅決反對英語為美官方語言

特派員黃惠玲／芝加哥報導
華埠更好團結聯盟與數十位華社民眾，去年5月初曾齊赴春田市爭取通過語言平等及使用法案。(華埠更好團結聯盟提供)
華埠更好團結聯盟與數十位華社民眾，去年5月初曾齊赴春田市爭取通過語言平等及使用法案。(華埠更好團結聯盟提供)

針對川普總統日前簽署一項行政命令，指定英語為美國官方語言，芝城華埠更好團結聯盟5日表示，此命令意在製造對立，尤其華人聚居的阿莫廣場(Armour Square)，超過62％的居民英語能力有限，這也是許多移民服務組織幾十年來一直為語言正義和公平奮鬥的主要原因。

華埠更好團結聯盟表示，美國是建立在移民與文化多樣性的基礎上，當今移民為美國經濟貢獻超過1.5兆元。全美範圍內更有多達數百種語言，而川普這項行政令的實施，正是川普政府針對和壓制移民社區的反移民、反多元文化議程。

該聯盟稱，美國近250年的歷史上，從未有過強制性官方語言的規定，該行政命令的目的正是為了在不同社區之間製造分裂，並威脅到那些依賴母語資源的人群。目前尚不清楚該命令的具體執行措施，但很明確該命令意在製造對立。

根據2024年伊州通過的「語言平等及使用法案」(Illinois Language Equity and Access Act)，伊州有8.7%的人口英語能力有限。他們所使用的語言種類繁多，包括中文、西班牙語等。

而華埠商圈所在的「阿莫廣場」，超過62%的居民英語能力有限。華埠更好團結聯盟項目副主任鄧茗君表示，聯盟的工作人員經常必須使用三種中文方言，來幫助英語能力有限的社區成員了解和獲取基本需求和服務，「我們的社會體系並未針對非母語英語使用者而建立，這正是為什麼許多移民服務組織，數十年來一直在為語言正義和公平而奮鬥的主因。」

聯盟堅信,語言獲取權是所有生活在這個國家的人的基本權利，因此表達對川普新行政令的堅決反對。

移民 華埠 川普

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