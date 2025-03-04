延續文化、守護遺產 客家兩會芝加哥成立

美中客家聯合會、客家商會2日在華埠富麗華餐廳舉行成立大會暨首屆理事會成員就職典禮。(特派員黃惠玲／攝影)

美中客家聯合會、客家商會2日在華埠富麗華餐廳舉行成立大會暨首屆理事會成員就職典禮，客家兩會 的會長陳青表示，創建客家聯合會是為了延續客家文化之根，在守護珍貴的客家文化遺產同時，也要讓它在這片多元文化的沃土上生根發芽、綻放光彩，此外，商會則為客家企業家和創業者搭建交流與合作的平台。

包括伊利諾州州眾議員馬靜儀、芝加哥 11區區長李惠華、中國中國駐芝加哥總領館僑務組長張軍鵬等350多位嘉賓參加了當天盛會。伊州 聯邦參議員達克沃斯(Tammy Duckworth)、伊州州務卿詹雅斯、庫克郡郡長普瑞科溫可等，也紛紛發出賀信、影片祝福會務蓬勃發展。

該活動除了獲得大芝加哥客家鄉親大力支持外，還得到廣東威林科技、廣東綠蒂家具居用品、深圳市奧佳德汽車電子、廣東清匠集團等客家鄉親企業的支持。

張軍鵬致詞時，肯定在美客家鄉親秉承客家精神，自立自強、團結奮進，為促進當地經濟社會發展、增進中美民間友誼作出了重要貢獻。

客家兩會名譽主席葉景濃說，客家人足跡遍布世界，客家聯合會和商會的成立，為客家人搭建了團結互助、交流合作的平台。另一位名譽主席劉紅致詞時，介紹了客家人千年前南遷時經歷的困難與挑戰，她也提到，客家人參與了中國許多重大歷史事件，更以其獨特語言、飲食、音樂、建築、弗市等，豐富了中國的多元文化，此外，客家人重視家庭、社區，倡導感恩圖報。

當天大會由余菲、包東宇主持，新任會長、名譽主席、理事、顧問，在牧師Tony帶領下宣誓就職。

晚會也推出了精彩紛呈的文藝節目，包括吳小萍演唱「人間第一情」、 芝加哥CJ舞蹈隊「蘋果香」、壯族女高音歌唱家陳米範演唱、男高音歌唱家逯克德獻唱、加哥人民藝術團舞蹈表演藏族舞三朵花、中國功夫學院武術表演等。