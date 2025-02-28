我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「火星曾宜居」 中國祝融號測出中低緯度曾有「古代海洋」

10年拐賣17童 余華英今被執行死刑

預算赤字龐大 芝加哥交通局增設50台超速攝影開源

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
芝市將增設多達50部超速攝影機。(本報檔案照片)
芝市將增設多達50部超速攝影機。(本報檔案照片)

為彌補龐大的預算赤字，芝加哥交通局(CDOT)準備在芝加哥增加50台測速攝影機，此舉將使全市用於開罰單的設備數量，大幅增加30%。

芝加哥交通局證實正在「積極推進」於今年安裝這50台測速攝影機，但拒絕透露具體位置，稱這些地點尚未最終確定。

多位區長表示，CDOT官員過去幾天聯繫了他們，提議在他們的選區內安裝新的測速攝影機，所有這些地點都是選民曾對超速和車禍問題表示擔憂的十字路口。

然而這項安裝工作引發了爭議。雖然一些區長認同它們是有效的交通執法和增加收入工具，並長期要求在其選區內增設測速攝影機，但也有人指稱開罰單存在歷史性的種族差異，並表示罰單加重了工薪階層民眾的負擔，這些攝影機根本是一種退步的籌資方式。

市長強森的進步派支持者中，許多都主張優先考慮行人和騎自行車者的安全，但他也承諾會針對富人徵稅來解決經費，而不是轉向實施對窮人影響嚴重的政策。

每個新的攝影機地點在安裝完成啟用後，將有30天的寬限期，在此期間超速的駕駛，將收到郵寄的警告通知而不須繳交罰款。寬限期結束後，超速6至10哩/小時者，將收到35元罰單，而超速11哩/小時或以上者，罰單金額將增加到100元。

目前全市共有162台測速攝影機，強森團隊最初提出新增攝影機是為了籌集1100萬元，用於支付2025年預算中與聯邦同意令相關的警察局職位。他最初提案削減了162個職位，引發了警察改革專家和伊州檢察長的強烈反對。強森因此改變決定，並做出增設超速攝影機來籌集恢復職位經費的提案。

芝加哥 預算 伊州

上一則

華人醫療農曆新年慶祝活動在RWJBH四家醫院舉辦

下一則

國家公園管理局宣布：華府櫻花3/28-3/31盛開

延伸閱讀

近8成受訪者不滿意芝市長強森表現 67%最擔心治安

近8成受訪者不滿意芝市長強森表現 67%最擔心治安
NBA／11月中風至今仍未回歸 馬刺教頭波波維奇剩餘賽季確定報銷

NBA／11月中風至今仍未回歸 馬刺教頭波波維奇剩餘賽季確定報銷
NBA全明星賽／里拉德挑戰3連霸失利 熱火赫洛三分球大賽奪冠

NBA全明星賽／里拉德挑戰3連霸失利 熱火赫洛三分球大賽奪冠
芝華埠春節大遊行 人氣爆棚迎蛇年

芝華埠春節大遊行 人氣爆棚迎蛇年

熱門新聞

伊州州長普立茲克被視為潛在總統候選人之一。(州長臉書)

預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡

2025-02-20 11:24
一名最近被解僱的美國國際開發署(USAID)員工在離開工作崗位時，前USAID員工和支持者在USAID辦公室外送別。(路透)

USAID通知員工 限15分鐘回辦公室取走個人物品

2025-02-26 09:41
邊境沙皇霍曼(中)22日出席華府附近一場保守派政治行動會議，並直接向波士頓警局發出警告。(路透)

邊境沙皇：我要帶著地獄去波士頓了

2025-02-24 08:25
喬州Pathways健保計畫，要求成人必須工作才能符合資格。(喬州衛生廳臉書)

削減千億開支 國會擬擴大「要工作才能拿白卡」

2025-02-27 09:57
「工作正義」(Jobs With Justice)工人權利委員會抗議聯邦裁員。(工作正義臉書)

聯邦裁員是史上最大規模就業詐欺 工會提告

2025-02-26 12:02
川普表示支持推動聯邦接管華府計畫。(本報檔案照片)

由聯邦接管華府 川普表態支持

2025-02-20 10:09

超人氣

更多 >
白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權
傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁

傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁
哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地

哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地
川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑

川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑
川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%

川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%