預算赤字龐大 芝加哥交通局增設50台超速攝影開源

芝市將增設多達50部超速攝影機。(本報檔案照片)

為彌補龐大的預算 赤字，芝加哥 交通局(CDOT)準備在芝加哥增加50台測速攝影機，此舉將使全市用於開罰單的設備數量，大幅增加30%。

芝加哥交通局證實正在「積極推進」於今年安裝這50台測速攝影機，但拒絕透露具體位置，稱這些地點尚未最終確定。

多位區長表示，CDOT官員過去幾天聯繫了他們，提議在他們的選區內安裝新的測速攝影機，所有這些地點都是選民曾對超速和車禍問題表示擔憂的十字路口。

然而這項安裝工作引發了爭議。雖然一些區長認同它們是有效的交通執法和增加收入工具，並長期要求在其選區內增設測速攝影機，但也有人指稱開罰單存在歷史性的種族差異，並表示罰單加重了工薪階層民眾的負擔，這些攝影機根本是一種退步的籌資方式。

市長強森的進步派支持者中，許多都主張優先考慮行人和騎自行車者的安全，但他也承諾會針對富人徵稅來解決經費，而不是轉向實施對窮人影響嚴重的政策。

每個新的攝影機地點在安裝完成啟用後，將有30天的寬限期，在此期間超速的駕駛，將收到郵寄的警告通知而不須繳交罰款。寬限期結束後，超速6至10哩/小時者，將收到35元罰單，而超速11哩/小時或以上者，罰單金額將增加到100元。

目前全市共有162台測速攝影機，強森團隊最初提出新增攝影機是為了籌集1100萬元，用於支付2025年預算中與聯邦同意令相關的警察局職位。他最初提案削減了162個職位，引發了警察改革專家和伊州 檢察長的強烈反對。強森因此改變決定，並做出增設超速攝影機來籌集恢復職位經費的提案。