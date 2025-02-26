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近8成受訪者不滿意芝市長強森表現 67%最擔心治安

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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最新民調顯示，多達約八成的芝市民對市長強森感到不滿意。(芝市長臉書)
最新民調顯示，多達約八成的芝市民對市長強森感到不滿意。(芝市長臉書)

一項最新發布的民調結果顯示，近80%的芝加哥選民對市長強森的表現不滿意。這項由M3 Strategies於2月20日至21日進行的調查，反映了芝市居民對犯罪率上升、財政困境和治理挑戰的日益不滿。

這項調查的受訪者包括700名可能的選民，結果顯示79.9%的受訪者，對強森2023年5月上任以來的表現不滿意。相比之下，只有6.6%的選民對他的表現持正面看法，另有約12%的受訪者持中立態度。

這些調查結果與智庫伊州政策學會(Illinois Policy Institute)此前公布的民調高度一致，也因此進一步凸顯了民眾對強森政府的普遍不滿。

當被問及芝加哥面臨的最緊迫問題時，67%的受訪者指出最擔憂犯罪問題，這反映了居民對暴力犯罪、劫車和盜竊等問題的持續焦慮。54％的受訪者最關心高稅收，41％聚焦通貨膨脹和商品成本，24%受訪者則憂心移民和邊境安全，還有兩成高度關注為芝加哥公立學校提供更多資金。

這些數據顯示，芝加哥市民對當前市政府的治理能力感到不滿，並希望政府能夠優先解決犯罪、經濟負擔和公共服務等關鍵問題。

為了了解受訪者的政治和人口結構背景，該調查還收集了有關投票偏好和意識形態傾向的信息。其中71%的受訪者表示在2024年總統選舉中，投票支持民主黨候選人賀錦麗，另有18％表示支持川普。

芝加哥 投票 民調

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