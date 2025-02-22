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「真實身分證」 5/7上路 伊州申請創新高 監理站大幅增加預約時段

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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伊州州務卿詹雅斯表示，5月7日起搭機或進入聯邦辦公樓，必須出示真實身分證。(詹雅斯辦公室提供)
伊州州務卿詹雅斯表示，5月7日起搭機或進入聯邦辦公樓，必須出示真實身分證。(詹雅斯辦公室提供)

經過多年的延遲，從5月7日開始，搭乘國內航班和進入許多聯邦設施，都必須出示「真實身分證」(Real ID)。不過，伊利諾州州務卿詹雅斯(Alexi Giannoulias)20日表示，距離截止時間僅剩70多天，但全州只有不到三分之一的州居民持有Real ID。

詹雅斯說，預期接下來幾周會出現申請真實身分證的高峰，伊州各監理站(DMV)將配合增加數千個預約時段，他也提醒民眾，如果持有護照者，或沒有計畫搭機旅行的人，不需要驚慌，標準的州駕駛執照和身分證在5月7日後，仍可用於駕駛或證明身分之用途。。

真實身分證的要求18歲或以上的人，必須持有才能搭乘國內航班以及訪問軍事基地、聯邦法院和其他美國政府場所。未成年人則不需要使用Real ID，如果持有美國護照和全球入境卡也可以代替Real ID。

這項聯邦計畫最早可以追溯到九一一委員會的建議，旨在加強登機身分證明的要求。最初，全國使用真實身分證的實施年度訂在2008年，後多次展延，到COVID-19疫情爆發，再次推遲了實施時間。

美國國土安全部和運輸安全管理局表示，今年的5月7日是最終的實施日。不過有官員們建議，在前兩年採取「分階段執法方式」，可能會允許沒有Real ID的旅客在收到警告後登機。

詹雅斯表示，約有340萬伊利諾伊州居民已經擁有Real ID，約占全州駕照和身分證持有者數量的30%。

隨著截止日期的臨近，伊利諾伊州的申請量有所增加。2022年發放了超過62.8萬張Real ID；2023年發放了超過86.4萬張；去年發放了110萬張。今年1月，該州發放了創月度紀錄的12.8萬張Real ID。

詹雅斯辦公室正在芝加哥地區的44個僅限預約的DMV，每天增加近2500個預約名額。官員們建議，申辦真實身分證的民眾，最好先預約再前往，避免直接到免預約的芝市環區及華埠辦公室排隊，否則可能需要等待較長時間。

詹雅斯說，申請應至少在航班起飛前30天提交。如果你沒有旅行計畫，可以考慮等到截止日期後再申請，以避免DMV的擁擠。

Real ID申請必須親自到DMV提交，並攜帶以下文件之一：美國出生證明、護照、公民證書、工作許可、永久居民卡或帶有批准的I-94表格的外國護照。申請人還需要提供社會安全號碼證明、兩份居住證明以及簽名證明。

相關信息可查詢官網：https://realid.ilsos.gov/。

護照 DMV 伊州

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