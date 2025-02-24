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聯邦裁員波及伊州野生草原 6人被解雇

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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「米德溫國家高草草原」人力遭裁減。(米德溫國家高草草原官網)
「米德溫國家高草草原」人力遭裁減。(米德溫國家高草草原官網)

芝加哥地區最大野生空間「米德溫國家高草草原」(Midewin National Tallgrass Prairie)工作的伊格那澤克(Erick Ignaczak)，於情人節的隔天接到裁員通知，當時他正在探望他剛出生的侄子，「我們部門一共有六人被解雇，沒有一個人有不好的工作紀錄。」伊格那澤克是在川普總統實施削減聯邦員工後被裁撤。

「我們都非常努力工作，」伊格那澤克說，事實上他的工作評價非常好，甚至獲得了獎勵，例如帶薪休假。「我們理解這些解雇是針對任何在試用期內的人，但實在沒有理由」他說。

伊格那澤克是從2024年1月開始擔任設施運營專員，這是林務局內的一個獨特職位。他負責維護Midewin的歡迎中心、主管辦公室、園藝建築、機械棚和熱點基地。他擁有設施管理的背景，2007年他從東海岸搬到芝加哥，開始在這個領域工作。

他說，接到裁員通知後，「我們有上訴的途徑，我們正在一步步了解這些程序。」他正在參與兩起已知的集體訴訟。

他說，解雇維護當這些設施的員工，將導致設施逐漸破敗，而原有的項目就會被淘汰。伊格那澤克說，「他們想把森林(草原)賣給私人組織去開發，」他說。「同樣的事情也發生在國家公園上，他們已經在討論如何縮小國家公園的邊界了。」

他表示，這一切早已在「2025計畫」(Project 2025)中鋪陳好了。「很多優秀的人被解僱了，這些人是真正關心這份工作的，」他說。

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