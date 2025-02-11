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冬季風暴本周報到 芝降雪5至9吋 料積雪達本季新高

特派員黃惠玲／綜合報導
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氣象預測芝加哥市12日上午開始將下大雪，惱人的剷雪工作也即將展開。(特派員黃惠玲／攝影)
氣象預測芝加哥市12日上午開始將下大雪，惱人的剷雪工作也即將展開。(特派員黃惠玲／攝影)

氣象預報指出，兩場大型冬季風暴本周將襲擊美國，預計將為芝加哥華府等城市帶來本季最高的降雪量。這兩場風暴前後到來，除在中西部和大西洋中部地區帶來大量降雪外，並可能為美國南部大片地區帶來洪水性降雨。

第一場風暴將從11日(周二)上午持續到12日上午，範圍從科羅拉多州起一直延伸到德拉瓦州。東部時間11日早上7時，德州達拉斯到田納西州納許維爾(Nashville)預計出現大雨，而肯塔基州路易斯維爾(Louisville)到維吉尼亞州的Richmond則將有降雪。

華府地區的雪將從11日中午開始降下，預測雪勢可能持續超過12小時。此外，向北延伸到費城一帶，也應該會降小雪。在此同時，美國南部的大雨可能引發洪水。

當第一場風暴離開東海岸時，第二場風暴將從中西部地區開始。預計到12日東部時間早上7時起，從科羅拉多州到愛阿華州再到密蘇里州都將出現大範圍降雪，而休士頓到路易斯安納州則會下大雨。

芝加哥地區的雪預計從12日上午9時左右開始降下，雪勢可能持續超過12小時。初步預估芝城可能會出現5到9吋的積雪。

根據國家氣象局指出，「雖然確切的降雪量仍不確定，但伊利諾州北部和印第安納州西北部部分地區，可能會出現數吋的降雪」。據美國國家氣象局稱，芝加哥地區降雪超過4吋的可能性特別高。

芝加哥NBC氣象學家羅曼補充，除了12日的風暴外，第二個風暴系統將於14日晚間至15日形成，可能為該地區帶來更多的降雪。

羅曼表示，這次降雪正值伊州東北部嚴重缺雪時期，本季迄今降雪量僅有10吋，而往年同期降雪量應在25吋左右，此外，今年冬天芝加哥地區的降雪量也很少。

至於東部地區的華府和費城，預計將從12日下午5時後開始出現降雨期間並夾雜冰雨，且會持續下整個晚上。

紐約市和波士頓的降雪，預計從12日晚上開始，隨後在夜間轉為降雨。

芝加哥 華府 費城

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