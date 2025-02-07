芝加哥、波士頓、紐約、丹佛4庇護城市長 確認出席國會聽證

川普政府大規模遣返行動，加劇移民社區的緊張。(路透)

芝加哥市市長布蘭登‧強森(Brandon Johnson)、紐約市市長亞當斯(Eric Adams)、波士頓 市市長吳弭(Michelle Wu)以及丹佛市長麥克‧強森(Mike Johnson)將在3月5日出席國會聽證會，該聽證會旨在審查美國主要城市庇護 政策的影響及合法性。

由柯默(James Comer，肯塔基州共和黨國會眾議員)領導的眾議院監督問責委員會(Oversight and Accountability Committee)，已向上述城市領導人發出通知，要求他們解釋其對庇護政策的立場。這些政策限制了地方執法部門與聯邦移民 局間的合作。

從川普政府執政後，聯邦政府加大對無證移民的打擊力度，加劇移民社區的緊張。

眾院監督問責委員會聲明，出於對公共安全的擔憂，庇護城的市長們欠美國人民一個解釋，他們的城市政策危及公共安全，並將危險的無證移民罪犯釋放回街頭，違反了聯邦移民法。」

儘管面臨審查，布蘭登‧強森仍堅定支持芝加哥的「歡迎城市條例」，該規定旨在保護無證客免遭驅逐，他說，很感謝有機會跟其他市長一同代表城市發聲。

芝城自詡為移民庇護城已經超過38年，芝市過去五任市長均誓言保護芝加哥移民，無論身分都不會受聯邦移民執法人員影響。「歡迎城市條例」並未鼓勵移民搬到芝城定居，也沒有規定市府必須用納稅人的錢來照顧移民，該法令著重保護無證移民，不適用其他任何類的移民。

吳弭也確認將出席國會聽證會，她表示，她和她的團隊已接受國會監督問責委員會的邀請，將出席並分享波士頓在確保城市安全方面所做的努力。 吳弭堅定支持波士頓的移民政策，反對川普總統的相關措施，並稱數據顯示，波士頓的謀殺率為1957年來新低。

波士頓的「信任法案」(Trust Act)是在2014年簽署通過，該法案規定波士頓警察不能詢問人們的移民身份，也不能與移民執法局(ICE)分享信息，此外，波城警察也不會僅根據ICE的逮捕令執行逮捕，但當地警察在涉及被指控犯罪者時會與ICE合作。

曾任紐約警察局隊長的亞當斯並不反對柯默的觀點，他與川普總統的關係也十分融洽，而川普有能力將他從正在進行的聯邦腐敗調查中解救出來。儘管如此，亞當斯表示，他將維護紐約市現行的庇護法。

麥克‧強森的發言人富賈(Jordan Fuja)也證實，丹佛市長會出席該場聽證會，他還提到，「在過去的兩年裡，丹佛向全國展示了可以在不犧牲公共安全或核心服務的情況下，成為一座富有同情心和熱情好客的城市。我們期待與委員會進行討論。」

這場聽證會原訂在2月11日舉行，後推遲到3月5日。