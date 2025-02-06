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禽流感肆虐 芝加哥密西根湖畔出現大量死鴨

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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芝加哥密西根湖沿岸，發現數以百計疑似感染禽流感的紅胸秋沙鴨。(芝加哥鳥類碰撞監測組織臉書)
芝加哥密西根湖沿岸，發現數以百計疑似感染禽流感的紅胸秋沙鴨。(芝加哥鳥類碰撞監測組織臉書)

伊利諾州自然資源廳表示，上周末在芝市沿著密西根湖畔發現數百隻死亡的鴨子、加拿大鵝，顯見這波禽流感疫情嚴重，自然資源廳對此提醒公眾，如發現鳥類或動物出現禽流感跡象，請不要去處理，因為你原本的意圖是想提供幫助，但卻可能會導致進一步傳播病毒。

自然資源廳官員達姆(Brandon Damm)表示，從去年12月3日至今，伊州已經接獲數以百計的禽類死亡報告。達姆提醒，不要處理出現病態的水禽或其他鳥類，也不要把鳥類送到獸醫處、野生動物保護區、野生動物康復中心等地方。如果需要處理鳥類屍體，建議遵照伊州公共衛生廳的指導方針。

此外，官員呼籲千萬不要讓寵物接近病鳥或死鳥。

自然資源廳指出，過去幾天，芝加哥密西根湖沿岸以及北郊，發現數百隻紅胸秋沙鴨(red-breasted mergansers)死亡或生病。官方懷疑高傳染性的禽流感，是導致紅胸鴨發病的原因。紅胸鴨每年冬季都會穿過五大湖區。

芝加哥鳥類碰撞監測組織(Chicago Bird Collision Monitors)主任普林斯(Annette Prince)說，該組織從2日開始收到報告，有人在海德公園(Hyde Park)到北郊偉而美(Wilmette)的湖岸發現大量的紅胸鴨。普林斯說，上周五到周日短短幾天，該組織就收到約200到300隻紅胸鴨受感染的報告。

普林斯說，目前有大量紅胸秋沙鴨表現出禽流感症狀，這似乎表明疫情已經擴大並蔓延到另一個物種。她說，該組織撿到的秋沙鴨大多數已經死亡，而有病徵的秋沙鴨「存活率不佳」，不過，志工們還是把這些鴨子撿起來，以避免其他動物接近並感染。

普林斯說，上周末在芝市林肯公園動物園及北郊史考基市的老果園購物中心(Old Orchard Center)的停車場，均發現了幾隻疑似感染禽流感的秋沙鴨，染病症狀包括虛弱、無法站立和移動、顫抖、綠色腹瀉，以及普遍呼吸與神經系統問題。

她提醒，這種病毒在冷天時非常活躍，且會一直存在到天氣轉暖，公眾一定要提高警覺。

禽流感 疫情 伊州

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