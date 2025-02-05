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USPS蛇年郵票開賣 展現傳統剪紙工藝受讚賞

特派員黃惠玲／芝加哥報導
美國郵政署(USPS)芝加哥官員克拉克(右一)介紹蛇年郵票。(特派員黃惠玲／攝影)
美國郵政署(USPS)芝加哥官員克拉克(右一)介紹蛇年郵票。(特派員黃惠玲／攝影)

美國郵政署(USPS)芝加哥官員克拉克(Richard Clark)3日在芝城華商會的蛇年晚宴，介紹了郵局出版的最新蛇年郵票。這張以一條蛇為主軸的郵票，蛇身上裝飾著金色葉片及橙色花朵，蛇身兩側的春花還垂掛著紫色圓球，郵票配色及圖像備受讚譽。

克拉克說，美國郵政署共印製了2100萬張郵票，即起可在各郵局及官方網站usps.com購買。

克拉克表示，郵政署發行的農曆新年郵票系列多年來深受歡迎，郵政署也以郵票彰顯並慶祝美國多元文化感到自豪。他也順祝大家蛇年萬事如意、身體健康。

這張蛇年郵票由USPS藝術總監 Antonio Alcalá與藝術家 Camille Chew攜手合作，藝術家Camille Chew用手工印刷的紙張製作了三維立體蛇面具，然後將其裁剪、刻痕、摺疊成型。接著她用丙烯顏料和其他紙質元素(如花朵和流蘇)點綴面具，並在面具背面覆蓋一層紙漿。

上述創作完成後，則由Sally Andersen-Bruce在白色背景下拍攝了面具，也成為這次蛇年郵票的最終成品。

郵票底部則以大寫英文字母印著橘紅色字樣「LUNAR NEW YEAR」，其下並標註每張郵票為「永久郵票」(Forever Stamp)，蛇年郵票每大張包括20枚郵票，售價14.6元。

美國郵政 芝城 字母

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