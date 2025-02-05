伊州長、芝市長華埠拜年 肯定經濟、文化貢獻

伊州州長普立茲克(中)出席華商會蛇年晚宴。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州州長普立茲克及芝加哥 市市長強森3日晚間出席芝城華商會春節晚宴，普立茲克特別肯定華埠 在經濟成長、保存文化等方面的表現，是芝市不可或缺的重要部分；對於川普政府為移民社區帶來的挑戰，強森表示，在許多居民和社區對未來四年感到恐懼和焦慮之際，芝市將永遠歡迎把芝城當家的每位居民。

華商會會長李建明、董事長倪舉凌及滿場嘉賓，出席了這場在華埠萬濠餐廳舉辦的喜迎蛇年餐宴。包括伊州 州長、芝市市長史無前例先後到場向大家送上新年祝福。

普立茲克說，華商會及成員們所代表的企業是芝市的重要組成部分。幾十年來，華埠一直是文化豐富和經濟成長的源泉，此外更帶來旅遊業的繁榮發展，並為芝市和伊州創造和豐富了文化和教育機會。

他提到，華埠去年入選為伊州十個指定文化區(State-Designated Cultural District)之一，有助於提供經濟發展機會並使華埠重要建築和地標得到更好的保護，這也彰顯了華埠具有不可否認的文化和歷史意義。

強森稍晚到場致詞時表示，感謝華埠確保芝城的繁榮、充滿活力和多樣化，「今年是蛇年，蛇是智慧、財富及轉型的象徵，這些特質可以說是與芝加哥的靈魂共鳴。」他表示，在許多居民及社區面對未來四年感到恐懼、焦慮之際，「我們必須確保團結」，才能迎刃而解各種難題。

強森重申，芝加哥將永遠歡迎所有將芝城稱為家者的城市，永遠尊重多元、包容、公平。儘管行程忙碌，強森當晚也坐下來享用了幾道中餐，並頻讚美味。

中國駐芝加哥總領事館總領事王保東、伊州審計長曼多匝、伊州財長方仲華、伊州州眾議員馬靜儀、芝市11區區長李惠華、芝25區區長盧漢士、庫克郡郡長普瑞科溫可、駐芝加哥台北經濟文化辦事處組長張正育等數百嘉賓，都出席了當天的餐會。