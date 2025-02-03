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全美「樂透幸運州」俄州排第一 平均每期彩票拿近百萬獎金

特派員黃惠玲／綜合報導
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俄亥俄州平均每次抽獎的彩券中獎總金額，高居全美之冠。(俄州樂透局臉書)
俄亥俄州平均每次抽獎的彩券中獎總金額，高居全美之冠。(俄州樂透局臉書)

升官發財是許多人的新年新願，買彩券中樂透更是普羅大眾青睞的一夜致富管道，究竟美國那些州的財運最佳，最容易中樂透？一項對各州彩票數據的最新分析，揭示了對彩票玩家來說最幸運的州，其中中西部的俄亥俄州名列榜首，維吉尼亞州、伊利諾伊、密西根州以及麻州也都擠入全美前十。

社交賭場網站McLuck深入研究了公開中獎資訊州的2023年彩券數據，結果顯示，俄州以每期彩票平均贏得99萬2054元，高居全美之冠；伊州則位居第八，平均每期彩票拿到的獎金為25萬6455元。

若從數字分析，俄州2023年總共有62次抽獎，總中獎人數累積達14萬6496人，平均每次抽獎多達2363人拿到獎金，每位獲獎者平均可獲得419.86元。俄勒岡州緊隨其後位居第二，每期彩券平均獎金為97萬3291元，每位中獎者平均可拿到343.78元。

路易斯安納州、加州和佛羅里達州位列第三到第五名，每期彩券的獲獎總獎金分別為51萬5406元、49萬4047元、45萬4290元。

McLuck的發言人分享了他們對調查結果的看法，他表示，「這項研究對於平均彩票中獎率最高州，提供了耐人尋味的有趣分析。雖然運氣在彩票中起著重要作用，但人們可能會覺得抽中次數較多的州中獎率會更高。」發言人稱，然而這項研究揭示了決定平均彩票中獎率的隨機因素，例如俄州的平均彩金最高，但抽獎次數卻排名第四低。另方面，德州的抽獎次數最多，但每次抽獎的中獎獎金，卻只排在全國第14名。

McLuck的全美最幸運10個彩票州，及平均每次抽獎獲得的總獎金，依序為：俄州99萬2054元、俄勒岡州97萬3291元、路易斯安納州51萬5406元、加州49萬4047元、佛州45萬4290元、維吉尼亞州41萬9233元、紐約38萬6234美元、伊州25萬6455元、密西根州25萬1393元、麻薩諸塞州22萬9222元。

俄亥俄州 維吉尼亞州 加州

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