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庫克郡地產重估 物業總價漲23％

特派員黃惠玲／芝加哥報導
庫克郡房產重估辦公室估稅官凱吉(Fritz Kaegi，前中)對芝城商業地產樂觀。(庫郡房產重估辦公室臉書)
庫克郡房產重估辦公室估稅官凱吉(Fritz Kaegi，前中)對芝城商業地產樂觀。(庫郡房產重估辦公室臉書)

庫克郡房產重估辦公室(The Cook County Assessor's Office)1月30日公布了芝加哥市房產重估後的最終價格。數據顯示，芝市總物業評估價值為508億元，比2023年增加95億，增幅23％。

該辦公室表示，商業物業的價值增幅超過住宅物業，因此一般屋主在整個房產稅中，所占的比率從51％下降到49％。

庫克郡房產每三年重新評估一次，庫郡房產重估辦公室會確定每個物業的市場價值，然後再轉換為評估價值，一般住宅的評估價值為市場價的10％，商業物業則是市場價的25％。

儘管人們擔心芝加哥市中心的商業地產過去幾年備受打擊，空置率屢創新高，但庫克郡房產重估辦公室估稅官凱吉(Fritz Kaegi)說，他仍然對芝城的商業價值持樂觀態度，凱吉說，數據中心和社區零售商仍然是該市房地產領域的亮點。

但包括許多在芝市中心環區(Loop)持有高價房產的納稅人，對凱吉與其他三位估稅官評出的房產價值提出質疑，且有不少業主提出上訴。很有機會獲得成功。

由Josh Myers Valuation Solutions完成的一項最新研究發現，庫郡所有房價超過500萬元的物業中，97%都提出上訴，其中88%的地稅都因此獲得調降。

庫克郡財長辦公室1月30日也宣布，2024年第一期房地產稅單已經陸續向180萬名業主寄出，物業東主收到稅單後，可直接上財長辦公室官網(cookcountytreasurer.com)付款。

財長辦公室稱，目前已有超過1萬2000名業主透過官網繳付稅金，總付款金額已累積達6400萬元。財長帕帕斯(Maria Papas)表示，利用官網來支付房產稅的人愈來愈多，因為線上付款比到庫克郡財長實體辦公室繳付或寄支票更加便利。

業主收到的這張最新稅單，為2024年總稅額的55％，如果無力一次繳清稅金，財長辦公室可接受分期付款，但記得第一期稅單的繳款期限為3月4日。一旦錯過繳交限期，每月將額外繳納0.75%的逾期費用。

如果有申請減免或豁免的業主，金額將會反應在第二期稅單上。

庫克 房地產 芝加哥

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