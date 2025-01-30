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國會共和黨擬取消補助 伊州、密州各逾90萬白卡恐不保

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州目前約有90多萬居民持有白卡擴大計畫的福利。(伊州醫療照顧及家庭服務廳)
伊州目前約有90多萬居民持有白卡擴大計畫的福利。(伊州醫療照顧及家庭服務廳)

儘管川普政府凍結聯邦撥款行動，因華府聯邦區域法院法官阿里汗(Loren L. AliKhan)下達「臨時行政中止令」而暫時停止，但國會共和黨人正在研議取消「平價醫療法」(俗稱歐記健保)中的醫療補助(白卡)擴大計畫(Medicaid expansion)，讓民主黨人擔心低收入者的健保因此面臨更大風險。

民主黨全國委員會指出，將有16個州因醫療補助擴大計畫的取消而受到影響，預計這些州的醫療補助損失將達100億元。以伊州為例，屆時恐有多達90萬人因此失去健康保險，密西根州約90萬個享有擴大白卡計畫的居民，也可能會失去健保保障。

白卡擴大計畫的適用對象，為19到64歲的美國公民或持有綠卡者，在2014年之前，此年齡層的民眾不符合白卡申請資格。此外，每州對於白卡擴大申請者的收入限制不一，其中伊州每月個人收入不能超過1366元，夫婦則需低於1845元。

共和黨人所以瞄準醫療補助削減，主要為了協助川普總統，籌措大規模減稅及打擊無證移民等其他優先施政項目的相關經費。

擴大白卡計畫實施10年來，大幅增加了白卡的參保人數，雖然削減醫療補助成本可降低聯邦政府開銷，但也因此會增加各州的成本。受影響的州主要是因為各州都有所謂的「觸發法」(trigger law)，一但聯邦資金減少，依照這些法律就會馬上結束白卡的擴大補助。

根據美國醫療保險和醫療補助服務中心(U.S Centers for Medicare and Medicaid Services)的數據，如果聯邦政府一旦削減資金，伊州現行的白卡擴大方案將因此自動終止，這意味著93萬1169個參加該計畫的伊州人，將失去醫療保險，

醫療補助削減是伊州州長普立茲克及其團隊最關心的問題，普立茲克政府表示，這將使本已十分困難的州府預算進一步縮水。

醫療補助削減是聯邦眾議院預算委員會列出的200個項目清之一 。 「紐約時報」報導稱，其中最大的提案將限制聯邦政府為每個投保人支付的定額費用，而不是由聯邦政府和州政府分擔投保人的醫療費用。

大多數的白卡變革，將迫使州政府設法彌補損失，可預見將遭到普立茲克和其他州長的反對。

民主黨全國委員會執行主任科納爾(Sam Cornale)對國會可能通過的預算削減敲響警鐘，他指責川普只關注「她的億萬富翁支持者的底線，而不是伊州的工薪階層」。科納爾表示，「這不僅關係到伊州人民的錢包，還關乎他們的健康。」他還說，如果川普真的付諸行動，民主黨將確保伊州人確切知道誰應該對此負責。

白卡 伊州 醫療保險

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