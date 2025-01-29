燃亮華埠 蛇來運轉 芝城慶新春揭序幕

芝城「燃亮華埠、蛇來運轉」，揭開華埠慶祝新年序幕。(主辦方提供)

芝城「燃亮華埠 、蛇來運轉」日前在華埠停車場前舉行點燈儀式，滿滿的人潮齊聚華埠迎接蛇年到來，這項點燈儀式也為華埠一系列新春慶祝活動揭開序幕。

當天活動由美國福建商業聯合會、美中餐飲協會，亞裔文化中心、美亞健康協會、芝加哥 華埠特別活動委員會聯合舉辦，包括負責移民事務的芝加哥副市長李昂(Beatriz Ponce de Leon)、伊利諾州財長方仲華、伊州 審計長曼多扎、伊州眾議員馬靜儀、伊州參議員維拉瓦(Celina Villaueva)、芝11區區長李惠華、25區區長盧漢士、芝加哥九分局局長麥健富等。

中國駐芝加哥總領館總領事王保東，也帶領多位領館同仁參與盛會。活動開始前，停車場前廣場已經湧入大批民眾、遊客，多家主流媒體也到場報導。

活動一開始，由福建商會會長黃寶章、美中餐飲協會會長鄭時坦、 亞裔文化中心會長徐婕雯、 美亞健康協會行政主任劉紅，陸續向大家送上蛇年祝福。王保東接著致詞表示，「蛇」 是智慧、動力與靈活的象徵，他也提到中國國家主席習近平與美國總統川普日前通了電話，希望中美關係有個好的開始，王保東期許未來大家積極支持中美友好、促進雙邊交流合作。

劉紅當天向主流媒體闡述了中國人過年的習俗、包括了吉利紅包、舞龍舞獅、燃放炮竹、家家戶戶貼春聯、吃團年飯、向親朋好友拜年送祝福等。