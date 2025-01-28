芝城華人快遞員遭ICE當街攔停 同行紛停工返家

邊境沙皇霍曼26日坐鎮芝城監督移民突襲。(緝毒局芝加哥辦公室X截圖)

美國海關及移民執法局(ICE )26日開始在芝加哥 市以及市郊多地展開突襲，一名華人 快遞員當天上午10時左右，在芝市南區送貨途中遭遇聯邦執法探員攔停檢查，根據描述，探員要求他交出身分證件，詳查後放行。這名快遞員持有合法工卡，不過在其受盤查消息傳出後，一些華人同業26日紛紛暫停工作返家。

根據遭查華人快遞員稱，他開車經過芝市南卡羅福大道(S. Karlov Ave.)夾84街附近時，被穿著印有「ICE」字樣的聯邦幹員攔停。他當時並沒有交通違規，所開的車輛也是一般的車子。

被攔後他停下車，探員要求他交出身分證件，該名快遞員依其指示拿出身分證、駕照等文件，經過一段時間檢查，探員將他放行並未為難。

此消息傳出後，部分快遞員心生畏懼，馬上停工返家，一名走線客表示，好不容易來到美國，原本在幫忙朋友做些零工的他， 從川普上任ICE加強執法後，儘管自己沒有任何犯罪紀錄，但深怕有意外，搞到一切回到原點，因此這段時間暫時休息不再上工。

距離華人快遞員遭攔停檢查地點不遠的南迪爾林區(South Deering)南商業大道(South Commercial Ave.)夾99街區的兩位居民，告訴芝加哥太陽報稱，移民執法人員26日中午左右來到他們的街區，至少敲開了一戶人家的門。

居民說，警察搭乘的是沒有標誌的小卡車，他們穿的衣服上清晰可見「ICE」字樣。居民稱，ICE探員出現後，附近居民都很緊張。

芝加哥第1區區長拉斯帕塔(Daniel La Spata)表示，據他所知聯邦官員26日曾在洛根廣場(Logan Square)開展行動。

移民權益組織「組織社區反驅逐出境」(Organized Communities Against Deportations)發言人表示，他們收到報告稱，有人從奧爾巴尼公園(Albany Park)、赫莫薩(Hermosa)和埃奇沃特(Edgewater)以及芝城西南郊的博林布魯克(Bolingbrook)和東芝加哥(East Chicago)被帶走。

獲得ICE同意隨行拍攝芝城突襲行動的菲爾博士頻道Merit TV，26日播出一段影片顯示，26日早上6時30分左右，他陪同邊境沙皇霍曼(Tom Homan)接近了一名被銬上手銬的男子。菲爾博士問該名男子，「你被指控什麼罪名？」該亞裔男子回答：「我不會什麼都不說的，我想和我的律師談談。」

菲爾博士接著問「你是公民嗎？」男子回應「我媽媽是公民」。

Merit TV報導稱，該男子現年42歲，來自泰國，目前面臨刑事指控。雖然該報導透露了一些被拘留者的名字以及他們面臨的刑事指控，但聯邦官員並未證實任何這些細節。

伊利諾州兩位聯邦參議員德賓(Dick Durbin)、達克沃斯(Tammy Duckworth)26日晚間就突襲事件發表聯合聲明，稱那些「對我們國家構成威脅的人」應該成為驅逐出境的努力，但其他人則應提供機會讓他們透過政府登記、接受背景調查和「繳納會費」來獲得合法身分。

兩人表示，他們的辦公室已準備好向「在這些突襲行動中被不正當地捲入者」提供協助，並稱「我們與芝加哥及全國各地的移民社區站在一起。」