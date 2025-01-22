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芝台美商會 2/8新年晚會 浩角翔起壓軸演出

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥台美商會將在2月8日舉辦新年晚會。(主辦方提供)
芝加哥台美商會將在2月8日舉辦新年晚會。(主辦方提供)

芝加哥台美商會2025年新年晚會將於2月8日舉行，商會表示，今年的活動邀請了台灣著名綜藝主持人浩子、阿翔組成的「浩角翔起」，以及跟兩人合作主持youtube外景美食節目「鬧著玩」的顏永烈，一起到芝城與大家迎接蛇年。

浩角翔起是台灣雙人搞笑團體，除了主持外也參與戲劇演出、發行專輯。浩角翔起，由「浩子」謝炘昊及「阿翔」陳文翔組成，兩人以親切趣味、貼近民眾的形象，獲得觀眾喜愛。

2011年，浩角翔起以節目「食尚玩家」首次入圍金鐘，並獲得第46屆金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎。

浩子、阿翔及顏永烈等人主持的「鬧著玩」在2019年9月6日在Youtube開播，2024年6月8日起轉到台視播出，同年6月15日起在緯來綜合台播出，該節目也創下首次YouTube節目轉到電視台播出的先例。

芝加哥台美商會會長盧建昌表示，這次「鬧著玩」除了參與商會演出外，也計畫在芝城拍攝兩集的特別節目返台播出。

下月8日的晚會還邀請了二胡演奏家洪充惠演出，精彩可期。晚會時間為8日下午4時30分到9時30分，地點：Medinah Country Club (6N001 Medinah Rd. Medinah, IL 60157)，詳細信息可查詢芝加哥台美商會官網：taccgc.org

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