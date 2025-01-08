我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尹錫悅逃離官邸？青瓦台回應了 知情者曝他「過得不錯」

黃仁勳一句話 讓量子概念股暴跌超過10%

全美交通最糟城 芝加哥排第1 紐約並列冠軍

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥甘迺迪高速路長年整修，導致持續多年交通嚴重壅塞。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥甘迺迪高速路長年整修，導致持續多年交通嚴重壅塞。(特派員黃惠玲／攝影)

根據運輸分析公司INRIX的最新研究，2024年芝加哥駕駛平均花在交通阻塞時間達102小時，比前一年增加6％。芝城跟紐約市並列為全美交通最擁堵城市，且僅次於土耳其的伊斯坦堡的105小時，同列全球交通最糟糕城市第二名。

根據該研究報告，全美平均花在交通擁堵時間為43小時。而在美國最壅塞的10條道路中，有五條位於芝加哥，包括史蒂文森快速路介於90號(55號州際公路，排名第五)，甘迺迪高速路(90/94州際公路)則有三路段分別位居第六、第七、第十，早晚上下班高峰期的艾森豪高速路(290州際公路)排在第九。

由於匝道及車道經常關閉整修，而修建工程長達數年之久，讓甘迺迪高速公路的堵塞臭名遠播，而這條公路是芝市往返歐海爾國際機場的主要幹道，交通相當繁忙。

自從新冠疫情告一段落，許多人也紛紛結束留在家裡遠端工作而返回辦公室上班後，交通擁堵再次加劇。不過，INRIX分析師皮舒(Bob Pishue)表示，目前交通的總體流量「仍低於2020年疫情大流行前的水平」。

繼芝加哥和紐約之後，其他交通嚴重擁擠的大城市包括洛杉磯(司機平均因擁堵而損失88小時)和波士頓(79小時)。

研究顯示，去年芝加哥駕駛因交通壅塞浪費的時間，導致整體損失了66億元，平均每名駕駛損失超過1800元。

此外，該研究指出，去年前往芝加哥市中心的車流量增加了13%，這可能預示著市中心的經濟好轉。芝城德堡大學「查迪克大都會發展研究所」(Chaddick Institute for Metropolitan Development)所長施維特曼(Joseph Schwieterman)表示，環區的旅遊業和新住宅建設可以部分解釋這一趨勢，勞工也的確不斷返回市中心辦公室。

但交通量增加之際，芝市的交通機構一直在努力吸引乘客搭乘公車、捷運和火車，以解決即將面臨的巨大預算缺口。施維特曼表示，預計今年有關交通未來的討論將會升溫，隨著交通量的增加，這些討論的結果可能會對居民的生活品質產生影響，或者有可能降低市中心的吸引力。

芝加哥 芝城 疫情

上一則

研究示警：南卡公路事故發生率 居全美之冠

延伸閱讀

芝城交通全美最糟 每名駕駛年均塞102小時

芝城交通全美最糟 每名駕駛年均塞102小時
芝城2025年首場新春聯歡 人氣爆棚

芝城2025年首場新春聯歡 人氣爆棚
養在家裡的小三（八）

養在家裡的小三（八）
昔巨星克羅斯比莊園 傳是甘迺迪私會夢露地點售1350萬

昔巨星克羅斯比莊園 傳是甘迺迪私會夢露地點售1350萬

熱門新聞

PayPal是許多人經常使用的匯款、轉帳線上工具。(pexels)

潛伏9個月才下手 華女PayPal比特幣遭詐騙團夥盜賣

2025-01-03 09:14
密蘇里州堪薩斯市大雪。(周密提供)

暴風雪席捲 中西部積雪盈呎 華府、維州、馬州停班停課

2025-01-06 09:40
CDC表示，感染諾羅病毒後，通常會出現胃痛、腹瀉等症狀。(pexels)

流感、諾羅病毒肆虐 歲末假期難熬

2025-01-01 09:56
研究中發現，佛州東南部的數十座豪華公寓及酒店等建築正以驚人的速度下沉。(美聯社)

佛州東南數十棟豪華建物 驚人速度下沉

2025-01-05 14:08
底特律知名愛護動物人士卡瓦諾，因阻止一名飼主虐打家犬，反遭對方用棍棒活活打死；涉案男子事後被逮捕，但旋即獲准交保釋放。(取自GoFundMe網站)

制止飼主虐狗 密州男反遭亂棍打死

2025-01-03 22:23
新澤西州2025年房價預計將持續上漲，但是漲幅減緩，可能介於2%至4%。(pexels)

新州2025房價漲速減、 保費升 大紐約區租金小漲

2025-01-03 16:07

超人氣

更多 >
紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體

紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體
川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣
兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦

兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦
西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌

西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌
南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園

南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園