新規先簽約再看房 嚴選房仲保權益 慎閱合同

房仲佣金模式在新的和解協議啟動後，出現重大變更。 (pexels)

今年8月，作為違反壟斷的和解協議，全國房地產 經紀人協會實施了兩項重大變更。以往房屋賣家通常需要支付5%或6%的房價作為房仲佣金，並通常由賣方經紀人和買方經紀人平分，但新的變更顛覆支付房仲費用的傳統模式。房仲業建議新年計畫購屋者，應多面試幾個房產經紀，選出最契合自己目標者再簽約。

房仲業的兩大變更，包括第一項：禁止經紀人的報酬被列入掛牌服務。掛牌服務是房地產經紀人用來分享待售房屋詳細資訊的資料庫。不過，報酬細節仍然可以在其他地方發布廣告或當面或透過電話溝通。

第二項：要求買方經紀人提前討論佣金。從去年8月起，與潛在購屋者合作的經紀人必須在共同看房前簽訂書面買方協議。該協議重點在告知買家，如果賣家選擇不承擔費用，買家有責任支付自己的房地產經紀人費用。

儘管新的措施立意在保護買房者，但也為正在找房子的買家帶來一些不確定性，例如正在找房買房的芝城 洪恩(Van Horn)說，不清楚房仲佣金要求賣方支付的話，會不會影響成交意願？

新協議已實施好幾個月，但房仲表示，消費者對相關信息的了解仍然滯後。

目前大部分買家對於房仲佣金的新做法認知仍處混亂，房仲業者佩卡斯基(Grigory Pekarsky)說，預估至少要12個月，甚至24個月，才能看到該協議對房市造成的真正影響。

Barird & Warner房仲艾利斯(Laura Ellis)說，買家最擔心他們必須拿出一大筆他們無法負擔的額外費用，她表示，事實並非如此，這筆費用還是一樣通過交易手續完成，而不是要先拿出現金給付仲介佣金。

再來，現在評估房仲佣金會下滑仍為時過早。但房仲業可能會有部分人的銷售量因此減少，也會有房仲退出或佣金降低情形。根據房產數據公司Clever的報告，伊州 8月份的平均房仲佣金比率為5.07%，比2023年同期的5.35%有所下降，但艾利斯說，新規才上路短短幾個月，後續趨勢仍待觀察。

伊州房仲會會長蔡湯米(Tommy Choi，音譯)表示，他還沒有看到因新規而帶來的佣金轉變，全國房仲協會也重申，佣金本來就可以協商。他還提到，像洪恩這類買家，還是會繼續依賴房仲的市場專業知識，因為買房是大多數人一輩子的重大投資。

房仲盧貝克(Sammy Lubeck)表示，過去買家跟房仲不需先簽署協議，新規則要求需先討論佣金並簽約，「此舉對房屋仲介來說是正面的，等於保護了房仲，客戶不會再中途落跑去找其他房仲看房。」

佩卡斯基建議買家，如果跟房仲簽約中包括收取「取消費」，就應該「趕緊離開」，潛在買家應該跟房仲合作愉快，即使他們不得不終止合同。他也建議買家在跟任何房仲簽約前，多面試幾個房產經紀，「查看合同，確保所選的房仲跟自己的目標契合。」