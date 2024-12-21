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疑模仿孟喬內 密州男持刀刺傷公司總裁

特派員黃惠玲／綜合報導
丹斯洛(左)在主持公司一場員工會議時，遭32歲員工馬哈尼(右)持刀刺傷。(Anderson Express官網、馬斯基貢郡監獄)
丹斯洛(左)在主持公司一場員工會議時，遭32歲員工馬哈尼(右)持刀刺傷。(Anderson Express官網、馬斯基貢郡監獄)

密西根州一名男子，涉嫌刺傷他工作公司的總裁而被當地警方逮捕拘留。

密州佛路波特鎮(Fruitport)警察局發表聲明表示，丹斯洛(Erik Denslow)是在17日於密州馬斯基貢郡(Muskegon County)的辦公室中，召開一場員工會議時，遭到一名員工持刀刺傷。警方隨後逮捕了該公司一名32歲員工，根據警方及法院資料顯示，涉案員工為馬哈尼(Nathan Mahoney，32歲)。

當地媒體報導，這起事件發生在17日上午9時30分左右，警方接獲一宗持刀捅人的報案後，據報前往製造公司Anderson Express Inc.。警方表示，嫌犯涉嫌以刀刺傷丹斯洛後，駕車逃離現場，15分鐘後馬哈尼被捕。

馬哈尼的同事告訴警察，他一般工作時「舉止安靜」，警方尚未確定其作案動機，但佛路波特鎮警局副局長波爾森(Greg Paulson)告訴當地電視台News 8說，他們不排除該嫌「模仿」12月初孟喬內(Luigi Mangione)在紐約槍殺聯合健保(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)的可能性。

波爾森表示，在這個時候，每個人都會想到這一點，「我們正在檢查他的所有社交帳號、電郵等，並嘗試確定該行為的動機。」

根據丹斯洛的領英帳號信息，他擔任Anderson Express Inc.總裁的時間不到兩年，他在加入該公司一年內就升任總裁。根據公司網頁介紹，Anderson Express Inc.與汽車及國防部門合作。

根據當地媒體MLive及WZZM13報導，該公司在一份聲明中表示，他們對這起事件感到震驚，目前聚焦處理員工們對這起無理襲擊事件的後續情緒。

佛路波特鎮警方表示，丹斯洛送醫後一度情況危急，但可望存活。

法院紀錄顯示，馬哈尼被控蓄意謀殺及逃離警方緝捕，法官對此兩罪分別判決保釋金50萬、1000元。

孟喬內 健保 國防部

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