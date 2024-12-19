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取消調高房產稅 芝加哥173億預算案終於過關

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝市零售店提供的購物袋稅費，每個將從現行的0.07元提高到0.10元。(pexels)
芝市零售店提供的購物袋稅費，每個將從現行的0.07元提高到0.10元。(pexels)

在徹底移除提高房地產稅的項目後，芝加哥市長強森2025年的173億元預算案，終於在日前獲得之市議會的投票通過，但有關預算案導致的政治分歧，預料將危及強森未來的議程。這項新通過的預算案，將取消去年施行的每月發500元的保障基本收入計畫；零售店購物袋費用也將從現行的0.07元，增加到0.10元。

由19名成員組成的進步黨團通常是強森的主要支持群體，他們在強森提出調漲房地產稅方案後，譴責其做法失誤，而這些失誤造成市長跟議會間的極度不信任，49區區長哈登(Maria Hadden)說，強森領導的方式讓市議會四分五裂，也造成芝市市民對政府信任度降低。

40區區長瓦斯逵茲(Andre Vasquez)也同意強森政府「缺乏領導能力及合作精神」，導致艱難的預算案遭遇更大困難。

該預算案最終投票，獲得包括25區區長盧漢士、北華埠48區區長霍朋沃斯(Leni Manaa-Hoppenworth)等27位區長的支持，同時也有亞裔多數選區的11區區長李惠華跟其他22位區長(共23位)，對該欲算案投下反對票。

雖然移除了提高房地產稅的調整，但為了彌補巨額預算赤字，獲得通過的預算案也增列了多項新的稅收、費用的調升，其中包括：

• 將個人財產租賃稅率從9%提高到11%，藉此增加額外1.28億元收益。該稅適用於雲端運算、汽車租賃和設備採購。

•將娛樂稅從9%提高到10.25%，且不僅適用於有線電視，還適用於串流媒體服務，預估增加1290萬元收入。

• 取消由聯邦疫情救濟基金資助的基本收入保障和小型企業項目，並對其他疫情項目進行行政削減，此舉可望節省7400萬元。

• 將車庫和代客停車服務在周一到周五工作日期間的停車稅，從22%提高到23.35%，週末則徵收20%的稅，預計增加1130萬元收入。

• 將零售店每個塑膠或紙質購物袋的稅費，從0.07元提高到0.10元，預計為市府財庫帶來520萬元收益。

• 將網約車應用程式的塞車附加費擴大到周六及周日，但工作日的附加費則從3元降到2.75元。

• 提高一系列許可證費、轉讓費和罰款以及居民停車許可證費用，籌集460萬元。食品批發許可證的兩年費用將翻倍，從660元增到1320元。在芝加哥經營人力車的兩年執照費將上漲八倍，從5元漲到40元。

• 增加超速監視攝影，預計從「自動測速執法」獲得1140萬元額外收入。

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