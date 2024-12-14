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預算期限將近 芝加哥市長提案再降地稅增額

記者陳曼玲／綜合報導
芝市長提案增加安裝超速監視攝影機，藉此提高市府財庫收入。(本報檔案照片)
芝市長提案增加安裝超速監視攝影機，藉此提高市府財庫收入。(本報檔案照片)

芝加哥預算之爭愈演愈烈，芝加哥市長強森(Brandon Johnson)在兩度提出調漲房地產稅方案遭市議會拒絕後，日前第三度調降地稅增長至6850萬元，他希望爭取在月底通過芝市新年度預算案，避免發生政府停擺問題。

強森和其領導的市府，正在想辦法補足2025年3.4億元的預算缺口。11月時，芝加哥市的 50名區長一致否決了強森10 份公布的新年度173億預算提案，當時他主張增加3億元的房地產稅收。

由於明年的預算案必須在年底前通過，因此強森之前提議房地產稅增額降到1.5億元，但還是未獲支持，這次他把房地產稅的增額又調低到6850 萬元。

根據芝加哥論壇報，由於市政府必須遵守聯邦法令來支付恢復 162個芝警局職位空缺的費用，此舉將增加1165萬元的預算赤字。

為此，強森還計畫在全市安裝更多超速攝影機，提高開單數量，藉此籌集約1100萬元，來作為芝警局上述新增的開銷用途。

根據統計，芝加哥市目前有超過100台超速攝影機，每小時只要超速六里或以上的車輛，都會接到罰單。強森政府建議安裝總值264萬元的新超速攝影機，估計可產生1143萬元的罰單收入，這筆款項剛好可支付恢復警局職位空缺的費用，另外不足的286萬元，則從警察預算中取得。

強森擬定的財政計畫將結束基本收入的保障計畫，但此舉必定會引起居民抗爭。基本收入的保障計畫原本是在每個月向經濟拮据的家庭發放500元的生活補助，取消這項補助將削減3000萬元的預算。

根據芝加哥ABC7台取得的一份聲明，該計畫的受益人漢德瑞克(Deon Hendricks)說，如果這項補助被取消，對等待補助的他是非常痛苦的。

另外，強森修訂的經濟方案中，透過加稅和加收費用等各種管道來尋求額外收入。其中包括調整網約車壅塞費，周末將提高至1400萬元；停車場稅率平日從22%提高至23.35%；塑膠袋稅率從0.07元提高至0.10元，這些都預計增加市府的財務收入。

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