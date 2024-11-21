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大愛無界 芝西郊伍市市長感恩慈濟賑災

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伍德里脊市長康寧漢(右一)與市府代表，感恩慈濟執行長謝重輔(右一)、副執行長蔡雅美(右三)對社區的大愛。(特派員黃惠玲／攝影)
伍德里脊市長康寧漢(右一)與市府代表，感恩慈濟執行長謝重輔(右一)、副執行長蔡雅美(右三)對社區的大愛。(特派員黃惠玲／攝影)

2021年父親節前後，芝城西郊伍德里脊市(Woodridge)慘遭龍捲風襲擊、災情嚴重，甚至直到現在仍有居民無家可歸，伍市市長康寧漢(Gina Cunningham)在感恩節前表示，當年慈濟無條件向社區伸出援手， 陪伴該市家庭度過難關的大愛，讓她跟市民深受感動，更使她因此發願實踐助人善念並傳播出去。

慈濟日前舉辦慈善感恩音樂會「一人一善，愛灑人間」，康寧漢與多位市府官員出席了活動。康寧漢表示，三年半前的龍捲風突然襲擊伍德瑞脊市，許多房屋遭到嚴重破壞，居民流離失所，就在災情發生後，慈濟很快的跟該市聯繫，不僅迅速為災民提供了金錢、物質的支援，更對災民給予精神支持，讓突遭巨變的居民，感受到不分種族、語言的溫暖大愛。

康寧漢說，她以前不知道慈濟，但在該次自然災害後，她對這個來自台灣的慈善組織充滿感恩與敬仰，「透過慈濟，我了解到大愛無私，」她說，慈濟的即時援助，更進一步啟發了鄰里幫助鄰里的善心與熱情。康寧漢的一番話，贏得在場數百位與會者的熱烈掌聲回應。

這場音樂會出席的嘉賓，還包括駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰、芝加哥僑教中心主任蔡季穎、芝加哥華德小學(James Ward Elementary School)校長佩雷斯(Lupe Perez)夫婦、芝加哥台美商會會長盧建昌及副會長蘇琪文、北美商會前會長江秋檳夫婦、僑務委員林瑞源夫婦等。

類延峰表示，他是慈濟的強力支持者，慈濟多年來的無私奉獻有目共睹，從教育、社區、災難救助等，都可以看到慈濟的身影，令人感佩。

芝加哥慈濟靜思堂執行長謝重輔、副執行長蔡雅美特別向所有慈濟志工及支持者表達感恩，他們的付出、參與是慈濟最大的力量。

音樂會節目豐富，包括慈濟中文學校老師與慈濟師姐、師兄，還有慈少與慈青的合唱、手語表演，活動中並邀請了二胡演奏家洪充惠、京劇表演藝術家喬麗參與表演，結合溫馨、歡樂的演出，為音樂會畫下完美句點。

小提琴與古箏合奏。(特派員黃惠玲／攝影)
小提琴與古箏合奏。(特派員黃惠玲／攝影)
慈少手語表演。(特派員黃惠玲／攝影)
慈少手語表演。(特派員黃惠玲／攝影)
慈濟師姐演出手語。(特派員黃惠玲／攝影)
慈濟師姐演出手語。(特派員黃惠玲／攝影)
參加音樂會嘉賓。(特派員黃惠玲／攝影)
參加音樂會嘉賓。(特派員黃惠玲／攝影)
伍德里脊市長康寧漢(中)說，在慈濟對該市無條件伸出援手後，她深刻感受到人間大愛。...
伍德里脊市長康寧漢(中)說，在慈濟對該市無條件伸出援手後，她深刻感受到人間大愛。(特派員黃惠玲／攝影)
歌唱演出。(特派員黃惠玲／攝影)
歌唱演出。(特派員黃惠玲／攝影)
歌唱演出。(特派員黃惠玲／攝影)
歌唱演出。(特派員黃惠玲／攝影)
二胡演奏家洪充惠。(特派員黃惠玲／攝影)
二胡演奏家洪充惠。(特派員黃惠玲／攝影)
慈濟慈善感恩音樂會與會嘉賓及演出者。(特派員黃惠玲／攝影)
慈濟慈善感恩音樂會與會嘉賓及演出者。(特派員黃惠玲／攝影)
京劇表演藝術家喬麗。(特派員黃惠玲／攝影)
京劇表演藝術家喬麗。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 龍捲風 芝城

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