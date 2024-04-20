3天17起 芝搶劫案遍布 警籲提高警戒

不僅僅是芝加哥 大學校園頻發持槍搶劫，芝加哥警局18日發布警告，包括芝大校園內的三起在內，全市在12日、15日、17日三天期間發生多達17宗持槍搶劫案，並呼籲社區提高警戒。

根據芝加哥警方的社區警報，這些搶劫案件幾乎都是類似作案模式：幾名戴著面罩的男子從車內跳出來，用槍指著受害者索取財物。 警方稱，他們隨後迅速乘車逃離現場。

其中11起搶劫案週一發生在Portage Park、Irving Park、Belmont Cragin、Lakeview 以及Lincoln Park區。 有四起搶劫案發生在上周五，地點在鵝島(Goose Island)和Lincoln Park。

警方表示，這10多起搶劫案都發生在「早上」。

在上述連續搶劫案發生前(4月12日)，芝加哥警方才宣布了一項「解決和防止搶劫」的策略。芝加哥市長強森、警局局長史奈利均出席了該場發布會。

芝加哥警察局偵探局長烏爾西蒂(Antoinette Ursitti)當時表示，在大多數的此類犯罪案件中，都有人知道其中一些事情，「這些資訊對於解決案件至關重要，警方會議中的討論，有助於我們戰略性地部署資源，從而通過重點任務來阻止搶劫罪犯。」

他說，警方正利用車牌讀取器和吊艙攝影機等技術，來定位和逮捕那些搶劫和偷車嫌犯。史奈林表示，搶劫給受害者造成了創傷，並給社區帶來了恐懼。 他說，「如果你犯下這些罪行，必須承擔後果。」他也呼籲家長留意孩子的行為、去處，一起協助減少犯罪機會。

對於搶劫案件激增，警方要求居民注意自己周圍環境。

警方在社區警報中稱，如果遇到襲擊請保持冷靜。警方鼓勵受害者或目擊者留意嫌疑人的任何身體特徵或涉案汽車的車牌號碼。

芝加哥警察局的最新數據顯示，自2021年以來，芝加哥的搶劫案逐年增加。今年至今已有2170宗，去年同期則為2149起。

該市入室竊盜和竊盜案件下降，2024年至今入室竊盜案件為1725起，而2023年為 1823起；竊盜案件為4046起，而2023年有4502起。