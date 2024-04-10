芝中華會館 即日起至4/20發動台灣地震賑災募款

芝中華會館發起台灣地震賑災募款。(中華會館提供)

台灣花蓮外海發生規模7.2強震，造成人員傷亡財物損失，芝加哥 中華會館日前宣布，即日起到4月20日發動捐款助花蓮行動，希望所屬參事團體及各界人士發揮愛心，踴躍捐款賑災，有意參加者，可將現金或支票 拿到中華會館辦公室，會館預計在26日將善款全數匯至台灣衛福部「財團法人賑災基金會」。

中華會館主席項邦珍、董事長陳達偉、前主席伍健生、梅國彬、梅維政及各參事團體主席、會長及代表，駐芝加哥台北經濟文化辦事處副處長李唯誠、副組長黃奕龍，芝加哥華僑文教服務中心主任蔡季穎及副主任陳怡珍均到場出席了發布會。

與會者首先全體肅立為罹難者默哀一分鐘。項邦珍表示，花蓮地震 已經至少有13人遇難死亡，超過千人受災，還有六人在震央步道失蹤，一些房子更傾斜變成危樓，中華會館跟參事團體本著人溺己溺、人飢己飢的精神，希望發揮心力，協助災民渡過難關、重整家園。

李唯誠感謝中華會館號召捐款，他說，這是台灣過去25年來最大的地震，在災害中也看到社會中良善力量，他為此致上十二萬分的敬意與謝意，此外，他也提到，台灣從政府到民間，面對地震再次展現韌性，迅速救援，使災損降至最低。

蔡季穎代表僑務委員會感謝中華會館以及與會人士。項邦珍隨即拋磚引玉率先捐款，並獲得在場人士熱烈響應、慷慨解囊。

中華會館地址：50 West 22nd Place, Chicago, Illinois 60616，電話(312)225-6198 。