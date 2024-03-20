芝加哥美亞成立伊州首個「亞裔家庭幫扶中心」

劉紅(由右至左)、伊州家庭與兒童廳代理廳長穆勒、伊州副州長侯炳文、伊州州眾議員馬靜儀、伊州州參議員維拉紐瓦。(美亞提供)

伊利諾州華裔副州長(Deputy governor)侯炳文(Grace Hou)18日宣布，伊州 第一個「亞裔 家庭幫扶中心」(Family Advocacy Center，FAC)在芝加哥華埠的美亞健康協會總部成立，這項針對亞裔提供法律、家庭與兒童資源、就業、心理健康 等照顧的「一條龍」服務，未來三年將獲得伊州府100萬元經費。

美亞主任劉紅、董事長劉烱玲、伊州兒童和家庭服務廳代理廳長穆勒(Heidi E. Mueller)、伊州12區州參議員維拉紐瓦(Celina Villanueva)、伊州24區州眾議員馬靜儀、伊州家庭與兒童服務廳亞裔事務部主任湯信儀(Ada Tong)等，均出席了在美亞協會舉行的成立發表會。

伊州副州長侯炳文(右五)宣布在美亞健康協會成立伊州第一個「亞裔美國家庭幫扶中心」，前右二為美亞主任劉紅。(美亞提供)

侯炳文表示，伊州州長行政團隊致力協助資源不足的社區，特別是少數族裔群體的社區，確保這些民眾獲得所需的諮詢資源與協助。她並對劉紅數十年致力改善社區健康，予以高度肯定。

侯炳文說，她從事社會服務工作有30年的時間，要做好社福工作，最重要就是必須採取行動，而非靜待機會降臨，她感謝社區所有合作夥伴的齊心協力，更對伊州家庭與兒童廳、湯信儀的全力推動，促成幫扶中心成立。

美亞主任劉紅(左一)介紹「亞裔美國家庭幫扶中心」團隊成員。(美亞提供) 伊州第一個「亞裔美國家庭幫扶中心」在南華埠美亞協會總部成立。(美亞提供)

劉紅致詞表示，亞裔美國家庭幫扶中心是一個協助社區民眾解決困難、尋求協助的大平台。劉紅表示，許多新移民都因語言、文化的障礙，遇到困難求助無門，其中因害怕尋求協助後帶來法律或身分方面的麻煩最為普遍。

她說，幫扶中心的成立，期望藉此一條龍服務，打通文化與語言的障礙，讓民眾透過此平台，獲得育兒技能、青少年輔導、身心健康咨詢服務，提供醫保、能源補助等各種社會福利，促進亞裔家庭和睦，確保亞裔兒童青少年享有健康成長的家庭環境。

美亞已成立了一支負責處理個別案例的專業團隊，成員包括社區健康計畫主任Jing Zhang、心理健康主任黃嘉瑩(Melissa Wee)、協調員雅本德(Omar Abend)、個案經理Jenny Chen、Grace Liu等。

穆勒、維拉紐瓦、馬靜儀等人，也陸續表達第一家亞裔家庭幫扶中心的重要性，她們提到，不少移民都有語言與文化的隔閡、對法律程序不了解，導致遇到困難大多選擇沉默或逃避，現在有了美亞健康協會的幫扶中心，將可在第一線協助解決問題。