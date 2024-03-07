密州校園槍擊案 槍手父過失殺人案開庭

詹姆斯·克魯布利(James Crumbley)。(奧克蘭郡警長辦公室)

2021年密西根州 牛津高中(Oxford High School)校園槍擊 案發生前四天，密州詹姆斯·克魯布利(James Crumbley)與兒子兒子伊森·克魯布利(Ethan Crumbley)一起購買了一把槍，幾天後伊森用該槍射殺了四名高中生，詹姆斯因此被控過失殺人案，5日在密州開庭審理。

伊森的母親珍妮佛·克魯布利(Jennifer Crumbley)被控四項過失殺人罪，2月6日由陪審團判定罪成，刑期將在4月9日宣判，珍妮佛因此將面臨最少10年、最長60年的監禁。克魯布利夫婦是美國第一對因孩童子女涉及大規模校園槍擊案而背負刑事責任的父母。

詹姆斯在2021年感恩節周末，陪著孩子伊森購買了一把Sig Sauer的九毫米手槍，伊森曾在社交媒體上稱該把槍為「新美人」(new beuty)。珍妮佛也在社媒上提到該把槍是聖誕禮物，她還帶著兒子去了靶場練習射擊。

幾天後，這對父母被通知到牛津高中討論伊森數學作業中的一幅類似槍擊案的暴力繪圖，上面寫著「這種想法無法終止，救救我，世界已死，我的生命毫無用處」，他還在該圖上畫了一把類似Sig Sauer的手槍。

克魯布利夫婦當天沒有把伊森帶回家，學校也沒有要求他們這麼做。學校輔導員霍普金斯(Shawn Hopkins)說，珍妮佛以工作為由讓兒子繼續留在學校，兩夫婦後來帶著一份地區心理健康 服務機構的名單離開。

克魯布利夫婦離開學校後的下午，伊森在校園開槍導致四人死亡、七人受傷。

案發後，詹姆斯曾撥打了911電話，慌張的說「我想我兒子拿走了槍。」底特律地區的辯護律師、前聯邦檢察官康佛蒂諾(Rick Convertino)預計這通911電話，將成為檢察官「非比尋常的有力證據」，因為這通電話顯示詹姆斯並沒有把槍枝及彈藥安全存放。

現年17歲的伊森因謀殺及恐怖主義罪，被判終身監禁，克魯布利夫婦在底特律被捕後，因無力繳納每人50萬的保釋金，至今已經入獄兩年多。