校警撤離公校 芝教委會全票通過

積極推動警察退出校園的「芝加哥教育青年之聲」(Voices of Youth in Chicago Education)表示，學校安全應符合師生、社區、家長的需求。(芝加哥教育青年之聲臉書)

芝加哥 教育委員會日前針對芝加哥公立學校校警(school resource officers，簡稱SRO)是否退出校園舉行表決，最終以全票通過「下學年起，芝公校 校警均將從校園撤離」，而原先用於聘僱校警的費用，將轉為公校綜合支持服務經費。

芝加哥教委會華裔主席史加南(Jianan Shi)說，「我們正在對學校進行投資，該筆資金仍舊會由各校使用，並決定用途。」該決定獲得許多學生，並表示校警成本高昂、效率低下，而且讓他們感覺不安全。

公校學生以及活動人士曾抗議警察在學校存在的必要，這些反對者主張警察對非裔兒童、殘障兒童的管理存在差異。芝加哥市市長強森在教委會投票前，也已表態支持終止與芝加哥警察局每年約1030萬元的校警合同。

在此同時，教委會也呼籲公校制訂新政策，以為學生安全提供整體解決方案，並對造成學生紀律差異的根本原因及誘因，規畫有效措施因應。

今年芝市共有16所高中派有兩名警察駐守校園，另有23所高中配備了一名警察駐校，其他91所高中至少一半以上，都早已將警察撤離校園，小學方面，也完全沒有警察駐守。

根據全國學校警察專員協會(National Association of School Resource Officers)網站，SRO的角色與一般保安警衛不同，他們可以配戴與值勤警察一樣的武器，並能在第一時間趕到學校支援。另外，SRO兼具教育者、諮商輔導與執法人員三層意義；SRO的目標是提供學生安全的學習環境、支援教職員、與青年學生培養正面的關係、開發策略解決青少年問題，和保護學生安全。

對全面撤離校警做法不滿的人士稱，要不要將校警取消，應由各地方學校的校委會決定，學校學區 知道如何做才是最適合，芝教委會「一刀切」的方法並不正確。

應對校警取消，芝公校官員正在考慮擴大學校周邊地區巡邏的「巡警隊」，以快速應對外部威脅。

校警是否應在公立學校校園駐守，從2020年明尼蘇達州佛洛依德遭警跪殺後，即引發一波反對校警行動，但隨著一些校園槍擊案的陸續發生，原本將校警撤離的學區，又開始陸續讓警察回到校園。