Meta伊州迪卡布數據中心 耗資10億啟用

臉書母公司Meta投資10億在伊州迪卡布郡成立的數據中心，日前完工啟用。(臉書)

經過三年的工程期，Meta公司耗資10億在伊利諾州迪卡布(DeKalb)打造的數據中心，日前啟動了一系列伺服器和網路設備，為從Facebook和Instagram貼文到未知的元宇宙虛擬領域的一切提供支援。

伊州 州長普立茲克出席了日前的啟動儀式，這座數據中心共有五棟建築、占地230萬平方呎。迪卡布數據中心是Meta在美國第12個、全球第15個數據中心，連接著數十億社交媒體用戶。該數據中心位於土地面積505畝的舊農田上，工程期間創造了1200 多個建築工作崗位，並承諾將提供200多個全職就業機會，同時也與附近的北伊利諾伊大學(Northern Illinois University)進行學術合作。

Meta公司數據中心社區和經濟發展總監戴維斯(Brad Davis)表示，數據中心實際上是Meta一切工作的引擎，從核心上講，它是社區的經濟引擎。

隨著對計算能力的需求不斷增加，數據中心在後數字時代蓬勃發展，取代了從企業園區到農田的一切設施，這類大型倉儲設施容納了包括服務器、存儲和網絡設備在內的電腦系統機架，為社交媒體、雲服務和人工智能等應用提供了基礎設施。

這些設施需要大量電力，但操作人員相對較較少。

根據 JLL 的報告，芝加哥與達拉斯並列美國第三大數據中心市場，面積約為480萬平方呎。北維吉尼亞州 是迄今為止全美最大的數據中心市場，面積達4770萬平方呎，其次是北加州，面積近720萬平方呎。

除了Meta迪卡布的數據中心據點外，另一個超大型項目正在霍夫曼莊園市(Hoffman Estate)273畝的前西爾斯公司園區(Sears)進行建設，上述土地及建物今年9月被總部位於達拉斯的Compass Datacenters 收購。

普立茲克說，伊州已迅速成為數據中心擴張的中心，這要歸功於伊州在2019年頒布的一項法律，該法律制定了新的獎勵措施，以吸引數據中心來到伊州。

2019 年制定的伊州數據中心投資 計畫中，規定將為投資至少2.5億元並在數據中心創造20個新工作崗位的公司，提供州和地方銷售稅和使用稅豁免。

州長還提到，迪卡布的設施是「全世界最節能的數據中心」。因為Meta與香檳伊利諾大學(UIUC)合作，為數據中心的建設開發了一種更具可持續性的混凝土混合物。戴維斯說，Meta還在摩根郡(Morgan)和德維特郡(DeWitt)投資了兩個新的風能項目，藉此支持迪卡布數據中心實現100%使用可再生能源的目標。