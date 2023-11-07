逾6成芝市居民 支持移除庇護城狀態

芝市擬在12區的空置土地搭建收容無證客的帳篷營，引起附近居民對安全、住房權益的抗議。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 市應不應該繼續成為「庇護 城」議題，引發市議會成員的激烈對峙，一項民意調查結果顯示，超過60%的芝加哥市民支持將芝市「庇護城」狀態移除，其中非裔受訪者的反對聲浪最高。

這項由M3 Strategies執行的民調，在10月初完成了659個隨機訪問。根據結果指出，70％的受訪選民表示，無證客 移民的住房對目前有住房需要的芝加哥居民造成了負面影響。

在多個人口統計數據中，均支持安置無證客住房對一般民眾造成衝擊，其中包括67％民主黨人、74％的女性、79％的非裔、71％的西語裔，還有75％的西區及南區選民，都認同支持無證移民，是以犧牲芝加哥市民的利益為代價。

安全也是一個無證客引發的社區憂慮問題，有五成的受訪者表示，無證客入住將會降低芝加哥的安全性。

此外，三分之二的受訪者均表示，聯邦政府必須在邊境加強執法，包括「限制進入美國的無證客人數」。

在芝市要不要繼續成為「庇護城」方面，有39％的受訪者支持芝加哥繼續成為庇護城市，其中白人選民與北區、西北區的選民對此支持率最高。

在城市是否應該為無證客提供住房的問題上，受訪者意見趨向平均，有49％的人覺得不應該，46％的受訪者覺得應該提供住房。

該項民調並要求受訪者用自己的話來回答他們對於芝市移民狀況、芝加哥庇護城市的看法。一位46到64歲的年齡層的民主黨西語裔婦女說，聯邦政府必須在邊境加大力度執法，否則過多的無證移民將與眾多的無家可歸者一樣，隨機暴力事件一起接一起，「讓我走出家門都感到害怕」。

另一位18到30歲的民主黨白人女性說，「我支持芝加哥成為庇護城，但到芝城的人口數量與高昂的照顧費用不應該持續。」她說，地方與聯邦政府要共同努力找出邊境危機的方法，因為除了移民問題，「我們這座城市還有其他迫切需要解決的重大問題。」