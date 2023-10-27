芝城國會廣場酒店 鬼魂之旅導遊也毛骨悚然

國會酒店位於葛蘭特公園對面，位置極佳。(酒店臉書)

儘管尼德蘭德劇院(James M. Nederlander Theatre)是唯一擠入全球最鬧鬼地點榜單的芝加哥 景點，但在「美國鬼魂之旅」(American Ghost Walks)導遊與研究人員斯扎貝爾斯基(Tony Szabelski)的眼中，位於南密西根大道上的國會廣場酒店(The Congress Plaza Hotel)，才是他的鬧鬼名單榜首。

斯扎貝爾斯基說，國會酒店所以被視為最鬧鬼之地，是因為酒店內曾有許多人自殺身亡。他說，他總是告訴參加鬼魂之旅的團員，「如果芝加哥有什麼地方鬧鬼，那就是國會酒店」。 他形容裡面「非常令人毛骨悚然」。

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這家位於南密西根大道520 號的飯店於1893年開業，當時正值芝加哥世界哥倫布博覽會。 一開始這家飯店被稱為禮堂附樓(Auditorium Annex)，因為是禮堂大樓的附屬建築。

根據飯店網站報道，禮堂附屬建築由飯店開發商R.H. Southgate建造，第一部分(即北塔)由建築師華倫 (Clinton Warren)設計，著名的艾德勒(Dankmar Adler)和蘇立文(Louis Sullivan)擔任顧問。 飯店網站指出，其中包括一條通往禮堂大樓的大理石地下隧道，名為「孔雀巷」(Peacock Alley)。

第二部分的南塔由著名的Holabird & Roche建築公司設計，該公司還設計了芝加哥市政廳等許多其他歷史建築。 南塔建於1902年至1907年間，包括一個名為「金廳」(Gold Room)的豪華宴會廳。北塔後來增設了另一個宴會廳「佛羅倫斯廳」(Florentine Room)。

「禮堂附樓」後來在1911 年更名為國會酒店。

斯扎貝爾斯基指出，該酒店記錄了許多自殺事件，因為數量太多，無法列出完整的清單。其中最臭名昭著的自殺事件之一，是美國第一砲兵隊退伍軍人奧斯特海姆(Louis Ostheim)的自殺事件，1900年4月8 日，他獨自住在飯店時，用槍自轟結束了自己的生命。

該酒店的12樓、南塔441號房都曾有人向飯店反映表示看到鬼魂。

不過，這些鬼故事對於一些喜歡探險的人反而更具有吸引力，該酒店對於被封為芝加哥最鬧鬼之地點完全沒有避諱，更在28日晚間推出收費的「萬聖鬧鬼派對」。