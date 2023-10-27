全球最鬧鬼地點 芝加哥「東方劇院」上榜

芝加哥市區的尼德蘭德劇院名列全球43個最鬧鬼地點。(尼德蘭德劇院臉書)

根據旅遊雜誌康泰納仕旅行家(Conde Nast Traveler)的一份最新的「全球43個最鬧鬼地點」榜單，全美有12處入選，其中包括芝加哥 市的「東方劇院」(Oriental Theatre)，這座劇院經常上演受歡迎的歌舞劇，很多人都曾經造訪，但可能對劇院竟是最鬧鬼地點混然不覺。

這座著名的劇院原來叫做「易洛逵劇院」(Iroquois Theater)，地址為24 W. Randolph St.，該劇院早在1903年就已經開業，後來在演出一場「藍鬍子先生」(Mr. Bluebeard)的音樂喜劇時發生火災，造成將近600人死亡。

「史密森尼雜誌」(Smithsonian Magazine)對當年這起重大事故做出了摘要描述，「當天下午3時15分，演出開始第二幕時，舞台燈光產生的火花將旁邊的布簾燒了起來，工作人員試圖用一種原始的阻燃劑撲滅大火，但卻未成功阻止火勢在易燃的裝飾背景延燒，然而大部分的出口都被布簾遮擋住了。」

該篇報導將這次事件稱為「芝加哥大火災難」，並稱有數以百計的屍體堆積在劇院內，劇院隔壁也成了停屍房與醫療站。

芝加哥東方劇院在2018年改名為尼德蘭德劇院。(尼德蘭德劇院臉書)

該劇院後來經過整建與翻新，於1926年重新以「東方劇院」開業；為了紀念芝加哥百老匯的創始人，「東方劇院」在2018年改名為「詹姆斯 M .尼德蘭德劇院」(James M. Nederlander Theatre)。

儘管劇院既翻修又改名，但據說劇院內仍有幽靈存在。

康泰納仕的報告表示，儘管劇院已經完全重建並重新命名，但亡靈依然存在，有人在劇院旁的小巷，也就是被稱為「死亡巷」(Death Alley)的地方看到鬼魂，當年大火燒死的屍體，就是被堆放在該處，這裡也是芝加哥鬼魂之旅的其中一處參觀景點。

目前受歡迎的「漢彌爾頓」(Hamilton)正在尼德蘭德劇院公演到12月30日。

其他列入該鬧鬼榜單的美國景點，還有路易斯安納州 的麥特爾斯種植園(Mytrles Plantation)、科羅拉多州的史坦利酒店(Stanley Hotel)、賓州的東州監獄(Eastern State Penitentiary)、佛州 的聖奧古斯汀燈塔(St. Agustine Lighthouse)等。

詳細榜單可查詢：https://reurl.cc/z6ODXk。