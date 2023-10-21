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聖嬰現象衝擊 NOAA預測 芝加哥今冬溫暖乾燥

特派員黃惠玲／綜合報導
芝城上個冬季氣候溫暖且降雪少，導致該市儲備作為融化道路積雪的鹽巴用量不到往年的三分之一。(芝加哥街道和衛生局臉書)
芝城上個冬季氣候溫暖且降雪少，導致該市儲備作為融化道路積雪的鹽巴用量不到往年的三分之一。(芝加哥街道和衛生局臉書)

國家海洋暨大氣管理局(NOAA)19日發布今年冬天的氣象展望報告指出，聖嬰現象(El Niño)今冬將非常強烈，預計是2015-2016年間「聖嬰」造成美國本土最溫暖冬天以來的最顯著水平，而受此影響，南方將更潮濕涼爽，而包括芝加哥在內的北方則會變得更乾燥溫暖。

根據NOAA的預測報告，雖然美國部分地區的冬季會更加溫暖或潮濕，但愛雪的人們不用擔心，因為預報員表示，聖嬰現象是熱帶太平洋的一種自然海洋與天氣模式，它也意味著一些非典型下雪地區的降雪機率增大，並可能在東北部引發更強的暴風雪。

雖然不會有兩個聖嬰現象的冬天完全相同，但可以預測到今冬南方將更潮濕、更涼爽，而北方則會變得更乾燥、更溫暖。根據國家海洋暨大氣管理局的氣候展望報告，美國北部大部分地區的氣溫可能都會高於水平。其中西北部、五大湖區以及東北部的部分地區，出現高於平均氣溫的可能性最大。

由於西北部部分地區去年冬季的氣溫平均低於往年，今冬的溫暖天氣，將使這些地區感受到巨大變化。至於五大湖與東北部地區來說，今年又將迎來一個溫暖冬天。根據NOAA的數據，這兩個地區去年的冬天都打破了有紀錄以來的高溫。

當預報人員預測整個冬季氣溫將高於平均水平時，並不意味著天氣不再寒冷，而是指寒冷天氣可能會減少，持續時間也會縮短。

美國海洋暨大氣管理局稱，除了科羅拉多州、新墨西哥州、堪薩斯州、德州的部分地區預計氣溫接近正常水平外，而美國其他地區的氣溫變化沒有出現強烈信號。美國南半部大部分地區的氣溫，今冬接近正常值、高於正常值或低於正常值的機率相同。

至於降水方面，預測指出美國南部大片地區，今冬的降水量預計高於平均水平，降水包括雨、雪或冰雪。這對正面臨乾旱問題的德州、路易斯安納州、密西西比州來說，更多的降水無疑是個好消息。此外，大西洋中部與新英格蘭最南部地帶，今冬降水量也可能比往年多。

通常在聖嬰現象的冬季，東北部大部分地區的降雪比正常情況少，無論是紐約上州奧伯尼(Albany)、紐約市等內陸城市，或波士頓這樣的沿海城市都是如此，但今年冬天，這些地區出現接近正常、高於正常或低於正常降水的機率相同。

德州 降雪 暖冬

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