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芝華埠首個免費食品派發站 11月9日營運

特派員黃惠玲／芝加哥報導
在「大芝加哥食品儲存庫」的大力支持下，亞美將從11月9日起在華埠成立派發食物站。(大芝加哥食品儲存庫提供)
在「大芝加哥食品儲存庫」的大力支持下，亞美將從11月9日起在華埠成立派發食物站。(大芝加哥食品儲存庫提供)

美亞健康協會主任劉紅宣布，經過積極爭取，美亞獲得非營利機構「大芝加哥食品儲存庫」(Greater Chicago Food Depository )支持，將從11月9日起在華埠推出食品派發服務，凡居住在郵遞區號60616的居民，無須提供收入證明，每月均可到美亞領取免費食品。

劉紅表示，多年來華埠從來沒有自己的食品派發中心，一些需要支援的華人不得不前往其他社區領取免費食物，過程中不乏因為語言與文化差異而遭遇挫折。

有鑑於此，推動提升亞裔社區健康的美亞，過去一段時間持續與「大芝加哥食品儲存庫」溝通，讓該機構了解華裔社區的需求，最終順利取得該機構的支持，決定設立華埠發放據點。

位於華埠26街夾永活街口附近的美亞協會，目前已經展開食物架、冰櫃、冰箱的安裝，預計從11月9日起，每逢周四、周五下午就會發放免費食品，美亞派發食品的負責人劉燁表示，免費食品將包括蔬菜、水果、雞蛋、肉類、魚類、奶製品等。受貨源渠道方面的影響，每次派發的免費食品在種類上可能會有所差異，但一定會包括蔬菜、肉類、牛奶三大類。

郵編60616的家庭每月可以領取一次免費食品，劉紅表示，美亞的免費食品來自非營利機構的捐贈，不會查看居民的家庭收入水平，但工作人員會查看住址證明。

由於食品分類、上架工作量很大，美亞也呼籲社區人士加入義工行列，進一步信息可到美亞總部(218 W 26th St, Chicago, IL, 60616)查詢，或電(312)225-8659。

此外，美亞也宣布今年11月4日及5日，將在美亞健康協會會址舉辦「 漢字嘉年華北美巡展」，此次的漢字巡展最重要的信息在於促進民間文化交流、讓海外的華裔年輕的一代，有機會感受與了解中華文化的悠久歷史與漢字的魅力。屆時歡迎各中文學校、文化機構及社團能夠踴躍到場參觀。

美亞主任劉紅(左五)宣布從11月9日起，在美亞推出華埠第一個免費食品派發站。(特...
美亞主任劉紅(左五)宣布從11月9日起，在美亞推出華埠第一個免費食品派發站。(特派員黃惠玲／攝影)

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