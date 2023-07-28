伊州疫期失業金 遭詐領、盜領、溢領超過50億

伊州審計長辦公室一份最新報告顯示，疫情期間該州遭盜領、詐欺、溢領的失業金超過50億元。（美聯社）

根據伊利諾州審計長的一份最新報告，新冠疫情 迫使企業縮小業務或關閉，的確導致許多伊州 居民失業，然而經過調查，處理失業救濟金的州府機構，在過去兩年該州遭盜領、溢領、詐領的失業金 超過50億元。

報告指出，伊州就業安全廳(Department of Employment Security ，IDES)錯發失業金的行為，包括將數百萬元寄給身陷囹圄或已經死亡的人，審計長辦公室的這份報告，也是目前為止針對伊州失業金欺詐或超出支付款項最全面的調查。

審計長馬提諾(Frank Mautino)辦公室的報告說，伊州就業安全廳沒有為應對大流行增長的需求做好準備，可以說疫情來襲後，該部門沒有一個應對經濟衰退與申請失業金人數可能激增的計畫，是導致大規模錯誤支付的主要原因之一。

馬提諾辦公室一年前曾發布一份報告稱，從2020年7月到2021年6月間，聯邦疫情失業援助計畫遭詐欺領取的金額將近20億元，而最新涵蓋2020年7月到2020年6月底的報告指出，欺詐性與非欺詐性溢領的失業金高達50多億。

這部份金額主要分成兩種方式發出，一個是通過聯邦疫情大流行失業補助項目(Pandemic Unemployment Assistance program，PUA)，此項目超額支付達32億元；另一個是透過州與聯邦聯合運營的一般失業金信託基金定期發放的款項，此計畫超額支付了20.4億元。

審計人員表示，50多億這個數字可能仍舊低估了實際遭欺詐與溢領的金額，因為IDES仍在試圖將所有欺詐性的付款計算進來。

PUA計畫旨在向那些平時不再失業保險金覆蓋範圍的群體，例如網約車司機、自營業主等發放失業補助，聯邦失業金部門官員與執法人員公開警告過，許多在海外的詐欺份子，趁機駭進美國各州的失業金發放部門提出虛假申請。

IDES說，該部門停止或收回了1億5360億的州府失業基金支付，也收回或停止支付了3億6134萬的PUA失業金。不過，報告顯示，伊州高達52.4億元的超額失業金給付款項中，有28億元流向盜用身分的詐騙團伙，這部份的錢很難追回。